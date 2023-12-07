Получение лицензии адвоката и нотариуса упростили в Казахстане

«Аттестационная комиссия, ранее ответственная за выдачу лицензий на адвокатскую и нотариальную деятельность, частного судебного исполнителя, судебного эксперта и патентного поверенного, была упразднена. Вместо этого внедрен компьютерный тест, сокращающий время процесса с нескольких месяцев до одного. Теперь лицензию можно получить всего за месяц.

Эти изменения не только сделали процедуру получения лицензии более доступной, но и повысили ее прозрачность и удобство для заявителей», – поделились новшеством в Минюсте.