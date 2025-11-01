Этот вечер стал ярким событием культурной жизни столицы и собрал многочисленных зрителей – поклонников народного искусства, представителей творческой интеллигенции, ветеранов сцены. Полвека на волнах вдохновения – так можно охарактеризовать путь коллектива, который стал символом преданности народному творчеству.

С юбилеем коллектив поздравили представители акимата Астаны и Карагандинской области, известные деятели искусства. Были зачитаны поздравительные адреса от председателя Мажилиса Парламента Ерлана Кошанова и министра культуры и информации Аиды Балаевой.

«Полвека творчества – это не просто дата, это путь, наполненный любовью к родной земле, уважением к традициям и стремлением передать духовное наследие будущим поколениям», – говорится в поздравлении министра.

Ансамбль «Тоқырауын толқындары» был основан в 1975 году в селе Актогай Карагандинской области. С первых лет существования коллектив стал хранителем и популяризатором народных песен, кюев и терме, стремясь донес­ти до публики красоту и глубину казахского музыкального наследия. В репертуа­ре ансамбля нашли свое место и современные обработки этнофольклорных произведений, что позволило объединить традиции и новаторство, вызвать интерес к искусству у молодого поколения слушателей. За пять десятилетий ансамбль выступал на многочис­ленных сценах Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Со сцены прозвучали лучшие произведения из золотого фонда ансамбля, были исполнены и новые композиции, созданные специально к юбилею, в которых традиционные казахские мотивы органично переплелись с совре­менным звучанием. Каждая песня, каждый танец были проникнуты любовью к родной земле и уважением к национальной культуре, что вызывало у зрителей неподдельные эмоции и бурные аплодисменты.

Творчество коллектива – это пример преданности своему делу, постоянного поиска, вдохновения и любви к родной культуре. На юбилейном концерте зрители услышали произведения Абая, Курмангазы, Кенеса Дуйсекеева, Нургисы Тлендиева, Сейдоллы Байтерекова, Сардарбека Жумалиева, Шомишбая Сариева и Мухтара Шаханова. Каж­дое исполнение вызывало живой отклик зала, ведь в этих произведениях живет душа народа, история и память поколений.

Не менее впечатляющими стали хореографические номера, исполненные молодыми танцовщицами ансамбля. В их пластике и динамике чувствовалась энергия нового времени, но в то же время – уважение к традиционной хореографии и костюмам, бережно сохраняющим дух казахской культуры.

В заключение концертной программы коллектив был отмечен благодарственными письмами и почетными наградами от Министерства культуры и информации и региональных акиматов.