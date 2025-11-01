Полвека на волнах вдохновения

Творчество
0
Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

В столичном «Жастар сарайы» состоялся концерт народного ансамбля­ песни и танца «Тоқырауын толқындары», посвященный 50-летию творческой деятельности коллектива.

фото Игоря Бургандинова

Этот вечер стал ярким событием культурной жизни столицы и собрал многочисленных зрителей – поклонников народного искусства, представителей творческой интеллигенции, ветеранов сцены. Полвека на волнах вдохновения – так можно охарактеризовать путь коллектива, который стал символом преданности народному творчеству.

С юбилеем коллектив поздравили представители акимата Астаны и Карагандинской области, известные деятели искусства. Были зачитаны поздравительные адреса от председателя Мажилиса Парламента Ерлана Кошанова и министра культуры и информации Аиды Балаевой.

«Полвека творчества – это не просто дата, это путь, наполненный любовью к родной земле, уважением к традициям и стремлением передать духовное наследие будущим поколениям», – говорится в поздравлении министра.

Ансамбль «Тоқырауын толқындары» был основан в 1975 году в селе Актогай Карагандинской области. С первых лет существования коллектив стал хранителем и популяризатором народных песен, кюев и терме, стремясь донес­ти до публики красоту и глубину казахского музыкального наследия. В репертуа­ре ансамбля нашли свое место и современные обработки этнофольклорных произведений, что позволило объединить традиции и новаторство, вызвать интерес к искусству у молодого поколения слушателей. За пять десятилетий ансамбль выступал на многочис­ленных сценах Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Со сцены прозвучали лучшие произведения из золотого фонда ансамбля, были исполнены и новые композиции, созданные специально к юбилею, в которых традиционные казахские мотивы органично переплелись с совре­менным звучанием. Каждая песня, каждый танец были проникнуты любовью к родной земле и уважением к национальной культуре, что вызывало у зрителей неподдельные эмоции и бурные аплодисменты.

Творчество коллектива – это пример преданности своему делу, постоянного поиска, вдохновения и любви к родной культуре. На юбилейном концерте зрители услышали произведения Абая, Курмангазы, Кенеса Дуйсекеева, Нургисы Тлендиева, Сейдоллы Байтерекова, Сардарбека Жумалиева, Шомишбая Сариева и Мухтара Шаханова. Каж­дое исполнение вызывало живой отклик зала, ведь в этих произведениях живет душа народа, история и память поколений.

Не менее впечатляющими стали хореографические номера, исполненные молодыми танцовщицами ансамбля. В их пластике и динамике чувствовалась энергия нового времени, но в то же время – уважение к традиционной хореографии и костюмам, бережно сохраняющим дух казахской культуры.

В заключение концертной программы коллектив был отмечен благодарственными письмами и почетными наградами от Министерства культуры и информации и региональных акиматов.

#концерт #дата #ансамбль #50 лет #Тоқырауын толқындары

Популярное

Все
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
«Семей» и «Кайрат» выступают в Лиге чемпионов
«Збени!»
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Капитальный подход к переработке
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
День Республики: в Нацархиве открылась выставка "Менің елім – Қазақстан!"
Голубое топливо пришло в Жетысу
Казахстан и США: стратегическое партнёрство, основанное на доверии и инвестициях
Названы активные участники акции «Таза Қазақстан»
Моя страна – мой флаг
Минобороны провело уникальный концерт ко Дню Республики
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Историческая ответственность перед будущим
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
За пловом и природой – в Таджикистан
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

В традициях народных ремесел
Самое большое саукеле включили в Книгу рекордов Казахстана
Объединенные творчеством
Мастера народного творчества собрались в Атырау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]