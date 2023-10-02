Поножовщиной завершился свадебный конфликт в Костанае

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В Костанае полицейские задержали всех участников свадебного конфликта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Ночью 1 октября в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из ресторанов Костаная происходит драка.

"Незамедлительно приехавшие на вызов полицейские доставили в Северный отдел УП Костаная 6 участников потасовки. Как выяснилось, 1 октября ночью после свадебного торжества, возле одного из ресторанов Костаная между гостями произошел словесный конфликт, переросший в драку, во время которой один из мужчин нанес ножевое ранение своему аппоненту", - говорится в сообщении.

По информации полиции, во время допроса 56-летний мужчина не отрицал факт умышленного удара ножом.

Отмечается, что в результате происшествия, 27-летний пострадавший с колото-резаным ранением был доставлен в больницу.

Полиция начала сразу два досудебных расследования по ч. 1 ст. 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и по ч. 3 ст. 293 УК РК "Хулиганство".

Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководства ДП Костанайской области, добавили в ведомстве.