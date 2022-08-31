В Air Astana сообщили о задержке двух рейсов: в створку шасси самолета попала птица

Два рейса Air Astana задерживаются из-за попадания птицы в шасси самолета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Сегодня на рейсе КС 7820 Анталья – Актобе авиакомпании FlyArystan во время захода на посадку произошло попадание птицы в створку шасси самолета Аirbus A320. Для проведения инспекции воздушного судна из Алматы ближайшим рейсом направлен инженер", – говорится в сообщении.

В связи с проиcшествием рейс КС 7292 Актобе – Атырау предварительно задержан на 3 часа 50 минут, рейс KC 7275/7276 Атырау – Актау– Атырау – на 15 часов.

Кроме того, отмечается, что с начала этого года на рейсах группы компаний Air Astana зафиксировано 99 случаев столкновения с птицами.

Напомним, аналогичный случай с самолетом Air Astana произошел 18 августа 2022 года. На послеполетном осмотре Airbus A320, выполнившего рейс КС877 Алматы – Атырау, были обнаружены следы попадания птицы в двигатель. В связи с этим рейс Атырау – Алматы будет выполнен с задержкой.