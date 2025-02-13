Поправки обсудят с предпринимателями

Экономика
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Рустем Алиев

По итогам встреч с участием предпринимателей, экспертов, депутатов маслихатов поправки в проект Налогового кодекса будут внесены на рассмотрение в Мажилис Парламента до 20 февраля.

коллаж из архива «КП»

О новых поправках в налоговое законодательство на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассказал заместитель Премь­ер-министра – министр нацио­нальной экономики Серик Жумангарин.

Предлагается увеличение ставки НДС с 12 до 16% и ее дифференциация по отраслям, реформирование специальных налоговых режимов, снижение порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС.

– Как вы знаете, НДС – один из ключевых источников пополнения бюджета, он составляет четверть государственного бюджета. Повышение и дифференциация ставки позволяют уменьшить зависимость бюджета от волатильных нефтяных доходов, усилить сберегательную функцию Национального фонда и финансировать прио­ритетные государственные проекты, – пояснил спикер.

При этом предлагается пониженная ставка – 10% – для сферы здравоохранения. Вопрос, на кого она будет распространена, будет еще обсуждаться. Юридических лиц – сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые сейчас платят НДС 30% от положенного к уплате в бюджет, предлагается вообще освободить от НДС. Таким образом вся продукция (картофель, томаты, лук, капус­та и другие овощи), выращенные в Казахстане, будут более конкурентоспособны.

Сегодня лишь 4% предприятий платят НДС. Многие компании искусственно дробят бизнес, стремясь избежать налогообложения, что подрывает налоговую систему и мешает нормальному зачету НДС. Поэтому предлагается снижение порога постановки на учет.

– Создаются условия, при которых стоимость издержек дробления будет превышать выгоды от дробления. Это обеспечит равные условия для бизнеса, предотвратит схемы уклонения. В данном вопросе мы ориентируемся на международный опыт, – проинформировал Серик Жумангарин.

Так, в большинстве государств с развитой и развивающейся экономикой порог по НДС либо значительно ниже, чем у нас, либо отсутствует вовсе. Например, в Канаде, Южной Корее, скандинавских странах, в ряде государств Восточной Европы и у наших ближайших соседей – России, Узбекистана, Кыргызстана порог ниже, чем в Казахстане. Также будет пересмотрен режим розничного налога, но в целом он сохраняется.

Ожидается, что рост налоговых поступлений составит 4–5 трлн тенге ежегодно. Эти средства помогут сократить зависимость от Национального фонда, снизить уровень государственного долга и направить дополнительные ресурсы на развитие инфраструктуры, агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности и обороны.

Возможный инфляционный эффект от повышения налогов, как отметил спикер, будет краткосрочным и исчерпается в течение года. Дополнительная инфляция ожидается в размере 2,5–3%.

– Глава государства на встрече с предпринимателями поручил тщательно обсудить с бизнесом, депутатами, экспертами вопросы налоговой реформы, – отметил Олжас Бектенов.

В понедельник, 10 февраля, обсуждение налоговых новелл, включая дифференцированные ставки и специальные налоговые режимы, прошло на площадке НПП «Атамекен».

– На нынешней неделе надо провести обсуждение в регио­нах с участием предпринимателей, экспертов, депутатов маслихатов. Я тоже проведу встречи с бизнесом в Астане и в регионе. По итогам обсуж­дений и необходимых процедур согласования надо до 20 февраля внести в Мажилис поправки к проекту Налогового кодекса и сопутствующий законопроект, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Члены шести рабочих групп уже выехали в регионы, где будут обсуждать инициативы Правительства с бизнес-сообществом.

#налоги #ставка #НДС

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