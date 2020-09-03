Попытка несовершеннолетней покончить с собой в центре Нур-Султана попала на видео

Закон и Порядок
Скриншот с видео
Столичные полицейские спасли 16-летнюю девушку от суицида, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.  

2 сентября в полицию поступило сообщение о том, что на мосту по улице Сарайшык ходит девушка и пытается совершить самоубийство. Незамедлительно операторами видеонаблюдения ЦОУ было обнаружено точное местонахождение несовершеннолетней. В течение пяти минут на место прибыли два экипажа полиции в составе сотрудников Полка патрульной полиции ДП Кайырбекова Бауыржана, Алпысбаева Ержана, Касенова Мади и Амантай Адилета.

"Обнаружив девушку, которая сидела за перилами моста, сотрудники попытались вступить с ней в диалог. Со слов капитана Кайырбекова Бауыржана, девочка на их уговоры не совершать отчаянный поступок не реагировала, так как находилась в состоянии стресса. Полицейские пытались поговорить с ней, но она стала кричать, чтобы к ней никто не подходил. Счет пошел на секунды. В этот момент быстрая реакция полицейского Амантай Адилета, который, несмотря на сопротивление, смог обхватить девочку, спасла ей жизнь. Подоспевшие полицейские вместе вытянули ее на безопасное место", – говорится в сообщении.

16-летнюю жительницу столицы, решившую свести счеты с жизнью, вместе с родителями доставили в управление полиции района "Есиль" для дальнейшего разбирательства. В настоящее время с подростком работают психологи.

Как отметили сотрудники Полка патрульной полиции, каждый раз, заступая на дежурство, они готовы к непредвиденным ситуациям, готовы рисковать своими жизнями, спасать людей, решившихся свести счеты с жизнью. Находясь в особом эмоциональном состоянии, они не способны адекватно оценивать происходящее, поэтому могут навредить себе.

Руководством столичного Департамента полиции стражи порядка, проявившие себя на службе, будут поощрены.


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