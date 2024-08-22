Посла Беларуси пригласили в Министерство иностранных дел Казахстана

Фото: пресс-служба МИД РК

В ходе встречи заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу с послом Республики Беларусь Павлом Утюпиным были обсуждены актуальные вопросы казахско-белорусского сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК

В частности, министр подчеркнул, что Казахстан проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права и твёрдо убежден, что все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами.

В нынешних геополитических условиях выработанный главой государства внешнеполитический курс страны доказал свою эффективность.

В этой связи министр призвал белорусскую сторону к необходимости объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов.