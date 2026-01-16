Священный Теректы-Аулие и «звенящий» Зынгыртас, галереи наскальных рисунков у рек Тамды и Буланты – неисчерпаемый археологический фонд области Улытау и ценнейший источник сведений о мифологии, искусстве и культуре пращуров. Простые, но завораживающие послания не всегда можно разгадать. Об удивительных посланиях древних рассказал краевед Бекзат Балтабеков.

– По словам казахстанского археолога и специалиста по пет­роглифам Михаила Диканя, наскальные изображения, найденные на территории современного Казахстана, отличаются живопис­ностью и своей манерой нанесения, – отметил он. – К тому же единственные, выполненные на камнях с патиной. В науке нет единого мнения об их предназначении, но есть разные версии.

Некоторые ученые считают, что наскальные рисунки – это часть определенного ритуала, приносящего удачу в охоте. Другие уверены, что петроглифы служили оберегом от злых сил и помогали шаманам общаться с духами предков и просить у них защиты. Распространенное мнение – это образные «письма» потомкам, рассказывающие о быте, а также о возможных опасностях, которые могут исходить от тех или иных животных или племен. Вполне вероятно, эти первые послания древних людей – лишь рисунки и фантазии.

Вместе с тем петроглифы не случайно называют каменными книгами, летописью времен и событий.

– В 20 километрах от поселка Улытау на выступающих камнях местечка Зынгыртас рассредоточено большое скопление петрог­лифов, – поведал историю горы Бекзат Балтабеков. – Замечено, что темно-серые, иногда коричневые валуны при постукивании друг о друга издают интересный звенящий звук, а в ветреную погоду слышится легкий колокольный звон.

Отсюда и название – Зынгыртас (звенящая гора). Еще в советское время три камня с петроглифами перевезены и до сих пор хранятся в государственном музее казахских народных музыкальных инструментов в Алматы. Большую часть оставили на месте. Камни Зынгыртаса повествуют и о людях – есть изображения лучников и всадников, есть и такие, которые содержат разноплановые композиции животных – два горных козла, кабан, всадник, волк, бык, человек и верблюд, змея, есть даже рисунок эротического характера.

Выдающийся историк, археолог Алькей Маргулан, описывая в своих трудах петроглифы, отмечал, что многие наскальные гравюры Сарыарки изящны, передают осанку, грацию и свирепость хищных животных: «Удивительно, как древние художники создавали картинные галереи под открытым небом. Поражает мастерство художников, которые творили, прикованные к малодоступным скалам, горным вершинам, по всей видимости, хорошо зная особенности горных пород. Творения древних художников сравнимы с поэтическими мифами и являются своеобразным проявлением мироощущения древнего жителя Сарыарки, который, имитируя звуки животных, их движения в танце, высекая их образы на камне, воспроизводил реальную действительность и свое отношение к ней».

– По технике исполнения и композициям петроглифы относятся к раннему этапу эпохи бронзы, когда степь населяли представители андроновской культуры. Есть версия, что именно они оставили после себя тысячи наскальных рисунков на берегах рек Улытау, – сообщил Бекзат Балтабеков. – Есть достаточно большие скопления – у рек Тамды и Буланты. В степях Улытау также встречаются и единичные петроглифы, ранее неизвестные.

В 80 км к северо-востоку от Жезказгана расположен культовый комплекс Теректы-Аулие (тополиное святое место), входящий в число 100 общенациональных сак­ральных мест Казахстана. Здесь сохранилось около 300 пет­роглифов: рисунки солнца, человека, животных и мифических созданий, о которых сложено немало красивых легенд.

– На небольшой территории комплекса Теректы-Аулие умес­тились родники, поселения и могильники эпохи неолита, бронзы, средневековья и нового времени, а также самые древние и значительные памятники истории «тополиного места» – петроглифы, – рассказал об уникальном памятнике истории Бекзат Балтабеков.

Гравюрами покрыты все поверхности четырех гранитных холмов. И хотя время пощадило большую часть петроглифов, некоторые изображения все же были утрачены за минувшие века.

Древние рисунки своего рода летопись истории края. В изоб­ражениях колесниц и подков – развитие древней металлургии в Центральном Казахстане. Двугорбый верблюд повествует о торговых взаимоотношениях с соседними государствами, о сакральном культе поклонения солнцу, стихиям природы – солярные символы и изображение солнцеголовых людей.

– Сохранились очень четкие образы быков-бактрианов с разной длиной и формой рогов, или 12 козлов, идущих друг за другом, – отметил краевед. – Есть версия, что они олицетворяют периоды жизни человека – «мүшел» – или же календарь.

Удивительны рисунки мифичес­ких животных с длинной клювовидной мордой, короткими ногами и древовидными рогами, напоминающих оленей, изоб­ражение трехпалого хищника семейства кошачьих с телом лошади и длинным, закрученным в спираль хвостом.

На каменных поверхностях есть множество изображений лошади – символа кочевника. Легенду о танцующих лошадях можно увидеть на одном из них. Предание гласит о молодом человеке, который в знойный день пас животных недалеко от этих мест. Решив отдохнуть, он взял в руки домбру и начал играть. И сама природа была очарована его прекрасной музыкой: время будто остановилось, а лошади вокруг начали танцевать.

Большинство исследователей датируют петроглифы Теректы-Аулие разными историческими эпохами: бронзовый век, затем XII век до н. э. – скифо-сакский период, I век н. э. и, наконец, средневековье.

– Даже не будучи историком или краеведом, каждый, кто хоть раз видел каменные летописи, сможет понять прошлое, попытаться проникнуть в тайны мифологии и суть тех посланий, которые оставили далекие предки, – уверен Бекзат Балтабеков. – Вместе с тем это наше духовное богатство, которое нужно не только изучать, но и беречь, сохраняя для будущего поколения. Ведь, несмотря на их численность, многие уже начали разрушаться. И основные причины – природные стихии и деятельность человека.