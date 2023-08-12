После обильного дождя в Жетысуской области затопило несколько поселков (видео)

Три поселка, расположенных в предгорной местности в Жетысуской области, оказались затоплены в результате обильных осадков в виде дождя, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

Сегодня, 12 августа, в области Жетысу, в селе Ешкиолмес Ескельдинского района, обильные осадки в виде дождя спровоцировали склоновый сток с последующим подтоплением дворовых территорий четырех улиц населенного пункта.

Проводятся частичная эвакуация жителей села, инженерные работы и откачка воды.

Также в селе Абай Ескельдинского района подтоплено около 20 дворовых территорий, а в поселке Мамбет Коксуского района - около 5 дворов.

Силами МИО проводятся работы по отводу дождевой воды.

Количество домов и подтопленных территорий устанавливается.