Последствия буйства стихии ликвидируют в Атырауской области

Происшествия
65

По информации Казгидромета, шквальный ветер в регионе сохранится до вечера 15 декабря, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Атырауской области

Под председательством акима Атырауской области Серика Шапкенова состоялось очередное заседание оперативного штаба, на котором рассмотрены вопросы ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий и обеспечения работы систем жизнеобеспечения региона.

По информации Казгидромет, сегодня порывы ветра в Индерском районе достигают 30 м/с, в городе Атырау — до 24 м/с. В ночное время по области ожидается усиление ветра до 23–28 м/с, завтра днём — до 18 м/с, вечером — 15–18 м/с. В связи с этим все службы продолжают работу в усиленном режиме.

Департаментом по чрезвычайным ситуациям организованы работы по сбору и демонтажу сорванных кровель, закрыты отдельные участки автодорог, обеспечено дежурство на трассах, развернуты пункты обогрева и мобилизованы спасательные бригады.

По районам области зафиксированы повреждения объектов. В Индерском районе пострадали кровли 6 объектов, к восстановительным работам электроснабжения привлечены 7 бригад и 8 единиц техники. В Макатском районе повреждена кровля школы, для восстановления электроснабжения задействованы 6 аварийных бригад. В Махамбетском районе пострадали два объекта — повреждены кровли районной поликлиники и 60-квартирного жилого дома, работают 5 бригад. В Курмангазинском районе зафиксированы повреждения школы, дома культуры, амбулатории и спортивного зала. В городе Атырау повреждены кровли и фасады 7 объектов. В Исатайском и Кызылкогинском районах обстановка остаётся стабильной, значительных повреждений не зафиксировано.

Серик Шапкенов поручил в кратчайшие сроки обеспечить изоляцию пострадавших объектов и недопущение доступа людей на опасные участки, а также взять на особый контроль своевременный сбор и демонтаж повреждённых кровель совместно с органами полиции.

Кроме того, администраторам пострадавших объектов и профильным управлениям поручено в кратчайшие сроки подготовить предварительные расчёты по восстановлению повреждённых социальных объектов, предусмотреть выделение необходимых средств из резервного фонда для реализации восстановительных работ, а по объектам, по которым не истёк гарантийный срок, обеспечить проведение ремонта в рамках гарантийных обязательств подрядных организаций.

По информации ТОО «Атырау Жарык», по области зарегистрировано 105 отключений, основные причины — обрывы проводов и схлёсты линий. Для восстановления задействованы 40 бригад, из них 11 — в городе Атырау. Работы продолжаются в круглосуточном режиме. 85% работ завершено.

Аким области поручил усилить работу диспетчерских служб и обеспечить своевременное информирование жителей о сроках восстановительных работ. Также дано поручение усилить разъяснительную работу среди населения, обеспечить контроль за соблюдением ограничений движения на закрытых автодорогах, организовать горячее питание для водителей и пассажиров, временно находящихся на трассах.

«В целях обеспечения безопасности детей объекты образования необходимо перевести на онлайн-обучение до полной стабилизации погодной обстановки. Кроме того, следует обеспечить постоянный мониторинг зданий и сооружений, где возможны повреждения из-за усиления ветра. Руководителям организаций организовать круглосуточное дежурство на местах», — подчеркнул аким области.

По информации Казгидромета, шквальный ветер сохранится до вечера 15 декабря.

#погода #Атырауская область #шквальный ветер

