Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и НЦБ Интерпола при содействии МИДа из Польши экстрадировали гражданку Украины, разыскиваемая за торговлю человеческими органами, сообщает Kazpravda.kz

Она подозревается в том, что в 2017-2018 годах, являясь участником транснациональной организованной преступной группы, осуществляла незаконную куплю-продажу органов человека. Её роль заключалась в поиске и организации встреч доноров и реципиентов, обеспечении конспирации и организационного сопровождения операций по купле-продаже и трансплантации органов.

Всего участники преступной группы, находясь как на территории Казахстана, так и в других государствах, организовали 56 незаконных сделок с органами живых граждан, то есть куплю-продажу и последующую трансплантацию в местных организациях здравоохранения.

«После совершения преступления подозреваемая скрылась от органов уголовного преследования и пять лет находилась в международном розыске. В марте текущего года она была задержана при попытке пересечения польской границы и по запросу Генпрокуратуры РК была экстрадирована в Казахстан. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор», – указано в информации.

Там же добавили, что за совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Необходимо отметить, что ранее два участника данной преступной организации были возвращены из Турции и России.