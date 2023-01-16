Посольство Мексики планируют открыть в Казахстане

В МИД отметили, что Казахстан приветствует стремление мексиканского правительства и готов оказать необходимое содействие при открытии посольства Мексики в Астане.

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В 2023 году Мексика откроет пять новых посольств, одно из них - в Казахстане. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«12-13 января в городе Мехико состоялась 34-я ежегодная встреча главы Мексики Марсело Эбрарда с дипломатическим корпусом. В своем выступлении Марсело Эбрард, говоря о задачах на текущий год, официально объявил, что в 2023 году Мексика откроет пять новых посольств, в том числе одно - в Казахстане», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

Он отметил, что Казахстан приветствует стремление мексиканского правительства и готов оказать необходимое содействие при открытии посольства Мексики в Астане.