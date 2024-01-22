Штрафы на 124,8 млн тенге наложены на производителей яиц в Казахстане

Агентство по защите и развитию конкуренции РК провело анализ состояния конкуренции на рынке оптовой реализации куриных яиц, передает Kazpravda.kz .

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В ходе анализа выявлено, что сохраняется высокий уровень концентрации рынка, где в границах региональных товарных рынков действует порядка 34 основных птицефабрик страны.

В агентстве отмечают, что в 2022 году была положительная динамика объема производства яиц, экспорта и сокращение импорта. А в 2023 году было снижение объема производства (-2,1%), экспорта (-17%) и увеличение импорта (+более 50%).

Вместе с тем, удорожание импортируемых премиксов, ветеринарных препаратов, упаковочных материалов, стало причиной роста в 2023 году цен на куриные яйца на 13%.

"Для снижения темпов роста цен на яйца, наблюдавшегося в конце 2022 и начале 2023 года, принят комплекс оперативных мер. Вынесено 11 уведомлений производителям и оптовым реализаторам яиц. Проведено 8 расследований в отношении производителей куриных яиц: Шымкент ("Шымкент кус"), в Алматинской обл. (Сары-Булак, Алсад), Костанайской ("Жас-Канат"), Туркестанской ("Бес-Кара"), СКО ("Адель кус", "Алекри"), Акмолинской областях ("Курочка ряба"). Общий объем наложенных штрафов составил 124,8 млн тенге", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, в условиях постоянного ценового контроля за рынком оптовой реализации яиц наблюдается увеличение объемов реализации продукции птицефабриками через физических лиц, не являющихся предпринимателями.

Также выявлены факты несоблюдения торговыми сетями установленного размера торговой надбавки на социально-значимый продовольственный товар в виде 15%. Соответствующие материалы по данным фактам направлены в Комитет государственных доходов и Комитет торговли по компетенции.