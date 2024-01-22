Штрафы на 124,8 млн тенге наложены на производителей яиц в Казахстане

Экономика
96

Агентство по защите и развитию конкуренции РК провело анализ состояния конкуренции на рынке оптовой реализации куриных яиц, передает Kazpravda.kz.

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В ходе анализа выявлено, что сохраняется высокий уровень концентрации рынка, где в границах региональных товарных рынков действует порядка 34 основных птицефабрик страны.

В агентстве отмечают, что в 2022 году была положительная динамика объема производства яиц, экспорта и сокращение импорта. А в 2023 году было снижение объема производства (-2,1%), экспорта (-17%) и увеличение импорта (+более 50%).

Вместе с тем, удорожание импортируемых премиксов, ветеринарных препаратов, упаковочных материалов, стало причиной роста в 2023 году цен на куриные яйца на 13%.

"Для снижения темпов роста цен на яйца, наблюдавшегося в конце 2022 и начале 2023 года, принят комплекс оперативных мер. Вынесено 11 уведомлений производителям и оптовым реализаторам яиц. Проведено 8 расследований в отношении производителей куриных яиц: Шымкент ("Шымкент кус"), в Алматинской обл. (Сары-Булак, Алсад), Костанайской ("Жас-Канат"), Туркестанской ("Бес-Кара"), СКО ("Адель кус", "Алекри"), Акмолинской областях ("Курочка ряба"). Общий объем наложенных штрафов составил 124,8 млн тенге", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, в условиях постоянного ценового контроля за рынком оптовой реализации яиц наблюдается увеличение объемов реализации продукции птицефабриками через физических лиц, не являющихся предпринимателями.

Также выявлены факты несоблюдения торговыми сетями установленного размера торговой надбавки на социально-значимый продовольственный товар в виде 15%. Соответствующие материалы по данным фактам направлены в Комитет государственных доходов и Комитет торговли по компетенции.

#цены #АЗРК #яйца #конкуренция

Популярное

Все
Жарайсың, Илья!
Казахстанец Амир Омарханов сенсационно обыграл первую ракетку Australian Open среди юниоров
Взрыв газового баллона в пекарне привел к жертвам
Единое время для единой страны
ОСИ зла
На границе фуры ходят шустро
В Жамбылской области возвращено государству более 200 тыс. га земель сельхозназначения
Компания по выпуску быстрой лапши опровергла переезд производства в другую страну
Строительство водопровода завершилось в селе в Туркес­танской области
Об итогах 2023-го и планах на текущий год в неформальной обстановке говорили в Антикоре области Жетысу
Остались без лекарств?
Бьет – значит будет наказан!
Как вернуть доверие
Фото ночной Астаны из космоса опубликовал Роскосмос
Найден упавший в Афганистане российский самолет, есть выжившие
Литературная «байга»
Реформы и дискуссии
Доходность или доступность?
Руководители нового поколения
Под нашим флагом
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Работать на земле дано не каждому
О «курах», «баронах» и «капусте»
От развитого гражданского общества – к прогрессивной нации
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Спецоперация МВД и КНБ: Более 400 человек доставлены в полицию
Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 2024
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Президент освободил от должности Русланбека Бекжигитова
Год экологии в ШОС начался под председательством Казахстана
Под прикрытием народа
Демократизация, права человека, верховенство закона
Акмолинец выбросил с балкона наркотики при задержании
«Реформы Токаева делают Казахстан значимым игроком в Центральной Азии» — Маргаритис Схинас
В Казахстане отметили день рождения Динмухамеда Кунаева
Токаев назначил первого замминистра обороны
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей

Читайте также

Цены на рис могут подскочить в Казахстане
Озвучен средний размер соцвыплат в Казахстане
Ящур, дерматит и африканская чума свиней – в Казахстан не в…
На границе фуры ходят шустро

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]