Постановка авто на учет: работники спецЦОНов участвовали в преступной схеме в Алматы

Ущерб оценивается в более 320 млн тенге

Фото: polisia.kz

МВД РК совместно с прокуратурой Алматы раскрыли группировку, которая занималась изменением уникального кода транспортных средств и регистрировала автомобили путем подделки документов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Polisia.kz

Были выявлены подпольный цех по перебитию VIN-кодов, более 150 автомашин, незаконно поставленных на учет.

«К преступной деятельности установлена причастность работников спецЦОНов и так называемых «посредников». На одного дроппера оформлялось до 50 автомобилей. Задержано 17 фигурантов. Вещественные доказательства изъяты. Проверка совместно со службой безопасности НАО продолжается», – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Предварительный ущерб, нанесенный государству, составил свыше 320 млн тенге. Расследуется 17 уголовных дел по фактам мошенничества, неправомерного изменения информации в базах данных и подделки идентификационных номеров транспортных средств.