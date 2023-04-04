"Поставили клеймо": о рабстве и пытках заявил акмолинец (видео)

Полиция Акмолинской области расследует уголовное дело по заявлению о рабстве и пытках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: polisia.kz

Житель Аккольского района Акмолинской области записал видеообращение к президенту Казахстана в своем аккаунте в Instagram.

Мужчина трудился конюхом в крестьянском хозяйстве в Коргалжынском районе. Через некоторое он уволился и устроился на работу в городе Степногорске.

Как поведал на камеру мужчина, в один из дней его бывший хозяин без всякого предупреждения и без причины на глазах у людей избил его и забрал в Коргалжынский район. Там, по утверждению акмолинца, его связали и поставили на теле тавро.

Мужчине удалось сбежать. Он написал заявление в полицию. Однако теперь, по словам акмолинца, в его адрес посыпались угрозы со стороны экс-хозяина, который апеллируют якобы имеющимися у него связями.

В Департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по заявлению А. начато досудебное расследование.

«По имеющимся телесным повреждениям назначена судебно-медицинская экспертиза в Институте судебных экспертиз города Астаны.

В рамках расследования устанавливаются свидетели, тщательно проверяются показания потерпевшего и указанных им лиц.

Расследование данного уголовного дела находится на личном контроле начальника ДП области», – прокомментировали публикацию в пресс-службе ведомства.