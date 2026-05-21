Пострадавшего туриста нашли в Карагандинской области

Спасатели МЧС пришли на помощь супружеской паре в горах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

В Каркаралинском районе Карагандинской области на вершине «Пик Пионеров» спасатели МЧС провели поисково-спасательную операцию по эвакуации двух туристов.

Как выяснилось, утром путники поднялись в горы, однако во время спуска мужчина получил перелом ноги, из-за чего самостоятельно спуститься они уже не смогли.

Для проведения поисков использовался беспилотный летательный аппарат, с помощью которого удалось установить местонахождение туристов.

После этого сотрудники МЧС поднялись к пострадавшим и благополучно эвакуировали их с вершины. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей супружеская пара была своевременно доставлена в безопасное место.

