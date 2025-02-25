Посвященную Ескендиру Хасангалиеву книгу презентовали в столице

Культура
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Книга состоит из 11 глав, в которых подробно раскрываются все этапы жизни и творческого пути композитора, певца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

25 февраля в Национальной библиотеке РК состоялась презентация книги Биржана Хасангалиева «Ескендир Хасангалиев. Жизнь в музыке. Музыка в жизни», посвященной творчеству казахского композитора, певца, внесшего значительный вклад в музыкальную культуру казахского народа – Ескендира Хасангалиева.

В мероприятии приняли участие мастера казахского искусства, известные музыканты, исполнители, семья и близкие Ескендира Хасангалиева, а также коллеги и друзья автора книги.

Книга состоит из 11 глав, в которых подробно раскрываются все этапы жизни и творческого пути композитора. В издании опубликованы его воспоминания и редкие фотографии, а также представлен полный список песен и романсов Ескендира Хасангалиева.

В рамках мероприятия также была организована книжная выставка «Ән болып жеткен Есаға» из фонда Национальной библиотеки Республики Казахстан, на которой представлены музыкальные сборники, а также воспоминания и фотографии, посвященные композитору.

#книга #Ескендир Хасангалиев

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