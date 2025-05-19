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Его называли «королем казахского вальса», но он сочинял свою музыку в самых разных жанрах. Кроме вальсов, это танго, марши, фокстроты. Одну из самых своих культовых песен - «Менің Қазақстаным» - на слова 21-летнего поэта Жумекена Нажимеденова он написал, когда ему было 26 лет. 11 января 2006 года эта песня впервые зазвучала как Государственный гимн в Акорде.

Но какими бы разножанровыми ни были песни Шамши, все они носят лирический характер, поэтому и западали в душу и исполнителей, и слушателей.

На концерте в Алматы песни Шамши прозвучали в исполнении солистов оперы и хора КазНТОБ имени Абая в сопровождении симфонического оркестра, которым дирижировал сын короля казахского вальса Мухтар Калдаяков.