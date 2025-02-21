Потепление и осадки прогнозируются в эти выходные в Казахстане
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Даже в северных регионах РК ожидаются слабоположительные температуры
Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, в предстоящие выходные серия активных циклонов начнет смещаться через территорию Казахстана, принося с собой осадки, на западе, северо-западе – сильные осадки в виде дождя и снега.
Вместе с осадками ожидается повышение температуры воздуха, и даже в северных регионах в дневные часы прогнозируются слабоположительные температуры.
И только на юго-востоке и востоке страны отрог уходящего антициклона сохранит погоду без осадков, отметили синоптики.