Потепление и осадки прогнозируются в эти выходные в Казахстане

Даже в северных регионах РК ожидаются слабоположительные температуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в предстоящие выходные серия активных циклонов начнет смещаться через территорию Казахстана, принося с собой осадки, на западе, северо-западе – сильные осадки в виде дождя и снега.

Вместе с осадками ожидается повышение температуры воздуха, и даже в северных регионах в дневные часы прогнозируются слабоположительные температуры.

И только на юго-востоке и востоке страны отрог уходящего антициклона сохранит погоду без осадков, отметили синоптики.