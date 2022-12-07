Потому что без воды...

Жители области Абай по-прежнему страдают из-за отсутствия элементарных благ цивилизации – дорог, уличного освещения, общественного транспорта и, пожалуй, самого главного – питьевой воды.
В областном центре население пригородной Бобровки уже отчаялось добиться от местных властей хотя бы воды... Или тройки-другой ночных фонарей... Поселок, изначально возникший как дачный, за несколько десятков лет значительно разросся. Сейчас здесь постоянно проживают более трех тысяч человек.
«Возвращаемся с работы – темнота. Ребенок в школу идет тоже по темноте. Ни света нет, ни воды. Автобусов мало. Так хочется, чтобы акимат уже обратил внимание на поселок. Автобусов хотя бы пару штук добавил, освещение и воду бы провел», – жалуются местные жители.
Качество питьевой воды здесь и в самом деле оставляет желать лучшего. Дело в том, что Бобровка практически окружена песчаными карьерами, и это доставляет местным жителям немало проблем: летом грунтовые воды «уходят», и люди остаются без живительной влаги.
Это лишь один пример, а таковых в окрестностях Семея легко можно насчитать с полсотни. Да и в самом городе, вновь обретшем статус областного центра, есть проблемы. По официальным данным, тут насчитывается 52 улицы, где до сих пор отсутствует водопровод. Люди в буквальном смысле добывают живительную влагу из огородных скважин или вынуждены идти за километр до ближайшей водоразборной колонки.
Из-за перебоев с водой страдают и жители многоэтажек. Поэтому пятилитровые бутыли и даже фляги по-прежнему остаются элементом хозяйственного интерьера во многих квартирах Семея.
Один из депутатов областного маслихата даже опубликовал иронический пост, в котором указал, что «при посещении Instagram-страницы ГКП «Семей водоканал» можно «утонуть» в многочисленных объявлениях о возникших аварийных ситуациях на том или ином участке, в связи с чем приостанавливается подача воды». И выступил с критикой в адрес руководства водоснабжающей организации.
«Предыдущие руководители занимали должность руководителя ГКП «Семей водоканал» в течение двух-трех лет, а Еркен Заманбекович занимает эту должность на протяжении 14 лет. Я считаю, это достаточный срок для того, чтобы принять кардинальные решения и наладить систему водоснабжения в нашем городе. Да, возможно, Сагандыков Е. З. – хороший человек, и у меня к нему, как к человеку, нет никаких вопросов, у меня есть вопросы по эффективности его работы в течение 14 лет», – отметил депутат Серик Байгалиев.
Поменяют руководителя предприятия или нет и будет ли от этой кадровой перестановки толк, неясно. А вот то, что в 41 селе области Абай и, как указано выше, более полусотни улиц Семея остаются без воды – факт.
Огромные проблемы в области и с действующими водопроводными сетями. Средняя расчетная степень их изношенности составляет 51%, тогда как в трех городах области Абай эти показатели значительно выше.
Ранее в Министерство индустрии и инновационного развития РК ежегодно поступали оптимистичные сводки о том, что в Восточно-Казахстанской области обеспеченность водопроводными сетями достигает 98%. Однако на деле все по-другому. Причем исправить ситуацию предстоит в течение трех лет – до 2025 года. Именно такой срок определен Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.
Для исполнения его поручения Правительством разработана и принята программа «Драйверы – сильные регионы», в рамках которой будут выделены средства для строительства водопроводных сетей даже в самых отдаленных селах. Для чего в первую очередь необходимо разработать не одну сотню проектов и представить в профильные министерства с целью их утверждения и обеспечения финансированием из республиканского бюджета.
Как сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай Болат Абдралиев, до конца текущего года запланирован ввод десяти объектов. Тогда вода появится у жителей сел Кокбай и Кенгирбай Абайского района; селах Изатулла, Знаменка, Боровое, Боровлянка, Ново-Шульба Бородулихинского района; селах Кокжайык и Преображенка Кокпектинского района и в селе Жанай Урджарского района.
В следующем году намечено осуществить 31 проект по строительству водопроводных сетей общей стоимостью 12,6 миллиарда тенге, из которых 28 – строительство магистральных сетей. Остальные 58 проектов только предстоит разработать, и их реализация состоится не раньше 2024–2025 годов. Сколько бюджетных средств на это потребуется, еще только предстоит подсчитать в ходе разработки проектно-сметной документации.
Новые водопроводные сети предполагается построить в Аягозском, Бескарагайском, Жарминском и Урджарском районах. В Семее же строительство запланировано в поселках Бобровка, Березовский, Красный Кордон, Лодочный, районе общества слепых, улице Алматинской. В сельских округах Семейского региона новые водопроводные сети появятся в селах Мукур, Половинка и Акбулак.
Дождутся чистой питьевой воды и жители многострадальных поселков Водный и Восход, здесь воду предполагается подвести прямо до участков жителей уже в следующем году. Это будет один из основных проектов года. Ну а чтобы не допустить простоев и недоосвоения бюджетных средств, в управлении намерены контролировать работу подрядных организаций на всех этапах строительства.
– Например, подготовительную работу можно провести и зимой: получить все разрешительные документы, подготовить строительную площадку, завезти трубы и другие стройматериалы. И тогда уже можно начинать работу сразу же, как сойдет снег и подсохнет грунт. Контроль над работой будут осуществлять как областные, так и местные исполнительные органы, – рассказал Болат Абдралиев.
Сроки программы строительства водопроводных сетей короткие, поэтому нужно как можно быстрее подготовить проектно-сметную документацию по всем оставшимся проектам. С этой целью управлением энергетики на добровольной основе привлечены к работе местные проектные организации.
– Мы заключили меморандумы с одной из павлодарских проектных организаций и ТОО «Семейгражданпроект». Да, мы не сможем сейчас, пока не открыто финансирование, им за эти проекты заплатить, но в качестве бонуса за ними впоследствии останется авторский надзор, а это дополнительные средства, пусть и не такие большие, – пояснил Болат Абдралиев.
Перед коммунальными службами области также стоит задача по реконструкции и модернизации изношенных водоводов и теплотрасс. Как уже было сказано выше, средняя расчетная степень изношенности водопроводных сетей по области составляет 51%. Однако в Семее, Аягозе и Курчатове эти показатели значительно выше: в Семее – 66%, Аягозе – 65%, а в Курчатове и вовсе – 85%.
По словам руководителя управления, в реальности изношенность сетей может быть другой, так как специалисты рассчитывают амортизацию, используя данные по году установки или замене труб. Железо есть железо – рано или поздно, находясь в агрессивной среде, оно приходит в негодность. Поэтому все изношенные сети планируется заменить поэтапно.
Президент страны поручил сокращать показатели изношенности водопроводных сетей в среднем на 15% в год. Для этого Министерством национальной экономики разработана государственная программа «Развитие регионов», которая предусматривает развитие областных центров, моногородов и сельской местности. Но для работы в этом направлении нужны проекты, а таковых в области Абай практически нет. Есть несколько проектов в ГКП «Семей водоканал», но бюджетная заявка должна включать в себя пять-шесть крупных проектов, а то и более десяти, причем именно по тем сетям, которым нужна реконструкция в первую очередь.
Управлением энергетики и ЖКХ проведен тщательный анализ коммунального хозяйства. В сфере строительства и реконструкции водопроводных сетей выявлено несколько основных проблем, которые необходимо решить. Одна из них – низкое качество проектирования, поскольку проектные организации испытывают нехватку в грамотных, компетентных специалистах... Отсюда и некачественные, недоработанные проекты, где практически не отражено реальное положение дел.
Далее по цепочке – подрядчики при исполнении такого проекта сталкиваются с обстоятельствами, не предусмотренными разработчиками и, как правило, требующими дополнительных расходов. В итоге местному бюджету приходится снова изыскивать средства.
Недавний пример – строительство водопроводных сетей в Аягозском районе и в самом Аягозе. В проекте на указанных улицах в районном центре был указан мягкий грунт, а когда начались земляные работы, экскаватор не помог, так как под мягкой почвой оказались скрыты скальные породы. По словам специалистов, здесь за месяц невозможно продвинуться или прорубиться на глубину десяти метров. Другая проблема, с которой все чаще сталкиваются строители и коммунальные службы, – сокращение объема воды в уже пробуренных или действующих скважинах.
Прежде чем бурить скважину и строить водонапорную башню, следует тщательно провести геологоразведочные работы, установить точное местонахождение подземных вод и их запасы, которых должно хватить не на пять или 10 лет, а на десятилетия.
Именно так и произошло в селе Кривинка Бескарагайского района, где в один прекрасный день исчезла вода в скважине, пробуренной в 2009 году. Сейчас пробурили новую скважину, вода есть. Но опять же, где гарантия, что живительная влага снова не исчезнет, так как никто никаких геологоразведочных работ, естественно, не проводил.
– Лучше затратить средства на геологоразведку, чем потом заново искать воду, бурить скважины и переделывать сети, на что понадобятся крупные дополнительные средства, – заключил Болат Абдралиев.