Потому что без воды...

В областном центре население пригородной Бобровки уже отчаялось добиться от местных властей хотя бы воды... Или тройки-другой ночных фонарей... Поселок, изначально возникший как дачный, за несколько десятков лет значительно разросся. Сейчас здесь постоянно проживают более трех тысяч человек.

«Возвращаемся с работы – темнота. Ребенок в школу идет тоже по темноте. Ни света нет, ни воды. Автобусов мало. Так хочется, чтобы акимат уже обратил внимание на поселок. Автобусов хотя бы пару штук добавил, освещение и воду бы провел», – жалуются местные жители.

Качество питьевой воды здесь и в самом деле оставляет желать лучшего. Дело в том, что Бобровка практически окружена песчаными карьерами, и это доставляет местным жителям немало проблем: летом грунтовые воды «уходят», и люди остаются без живительной влаги.

Это лишь один пример, а таковых в окрестностях Семея легко можно насчитать с полсотни. Да и в самом городе, вновь обретшем статус областного центра, есть проблемы. По официальным данным, тут насчитывается 52 улицы, где до сих пор отсутствует водопровод. Люди в буквальном смысле добывают живительную влагу из огородных скважин или вынуждены идти за километр до ближайшей водоразборной колонки.

Из-за перебоев с водой страдают и жители многоэтажек. Поэтому пятилитровые бутыли и даже фляги по-прежнему остаются элементом хозяйственного интерьера во многих квартирах Семея.

Один из депутатов областного маслихата даже опубликовал иронический пост, в котором указал, что «при посещении Instagram-страницы ГКП «Семей водоканал» можно «утонуть» в многочисленных объявлениях о возникших аварийных ситуациях на том или ином участке, в связи с чем приостанавливается подача воды». И выступил с критикой в адрес руководства водоснабжающей организации.

«Предыдущие руководители занимали должность руководителя ГКП «Семей водоканал» в течение двух-трех лет, а Еркен Заманбекович занимает эту долж­ность на протяжении 14 лет. Я считаю, это достаточный срок для того, чтобы принять кардинальные решения и наладить систему водоснабжения в нашем городе. Да, возможно, Сагандыков Е. З. – хороший человек, и у меня к нему, как к человеку, нет никаких вопросов, у меня есть вопросы по эффективности его работы в течение 14 лет», – отметил депутат Серик Байгалиев.

Поменяют руководителя предприятия или нет и будет ли от этой кадровой перестановки толк, неясно. А вот то, что в 41 селе области Абай и, как указано выше, более полусотни улиц Семея остаются без воды – факт.

Огромные проблемы в области и с действующими водопроводными сетями. Средняя расчетная степень их изношенности составляет 51%, тогда как в трех городах области Абай эти показатели значительно выше.

Ранее в Министерство индуст­рии и инновационного развития РК ежегодно поступали оптимистичные сводки о том, что в Восточно-Казахстанской области обеспеченность водопроводными сетями достигает 98%. Однако на деле все по-другому. Причем исправить ситуацию предстоит в течение трех лет – до 2025 года. Именно такой срок определен Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

Для исполнения его поручения Правительством разработана и принята программа «Драйверы – сильные регионы», в рамках которой будут выделены средства для строительства водопроводных сетей даже в самых отдаленных селах. Для чего в первую очередь необходимо разработать не одну сотню проектов и представить в профильные министерства с целью их утверждения и обеспечения финансированием из республиканского бюджета.

Как сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай Болат Абдра­лиев, до конца текущего года запланирован ввод десяти объек­тов. Тогда вода появится у жителей сел Кокбай и Кенгирбай Абайского района; селах Изатулла, Знаменка, Боровое, Боровлянка, Ново-Шульба Бородулихинского района; селах Кокжайык и Преображенка Кокпектинского района и в селе Жанай Урджарского района.

В следующем году намечено осуществить 31 проект по строительству водопроводных сетей общей стоимостью 12,6 миллиарда тенге, из которых 28 – строительство магистральных сетей. Остальные 58 проектов только предстоит разработать, и их реализация состоится не раньше 2024–2025 годов. Сколько бюджетных средств на это потребуется, еще только предстоит подсчитать в ходе разработки проектно-сметной документации.

Новые водопроводные сети предполагается построить в Аягозском, Бескарагайском, Жарминском и Урджарском районах. В Семее же строительство запланировано в поселках Бобровка, Березовский, Красный Кордон, Лодочный, районе общества слепых, улице Алматинской. В сельских округах Семейского региона новые водопроводные сети появятся в селах Мукур, Половинка и Акбулак.

Дождутся чистой питьевой воды и жители многострадальных поселков Водный и Восход, здесь воду предполагается подвести прямо до участков жителей уже в следующем году. Это будет один из основных проектов года. Ну а чтобы не допус­тить простоев и недоосвоения бюджетных средств, в управлении намерены контролировать работу подрядных организаций на всех этапах строительства.

– Например, подготовительную работу можно провести и зимой: получить все разрешительные документы, подготовить строительную площадку, завезти трубы и другие стройматериалы. И тогда уже можно начинать работу сразу же, как сойдет снег и подсохнет грунт. Контроль над работой будут осуществлять как областные, так и местные исполнительные органы, – рассказал Болат Абдралиев.

Сроки программы строительства водопроводных сетей короткие, поэтому нужно как можно быстрее подготовить проектно-сметную документацию по всем оставшимся проектам. С этой целью управлением энергетики на добровольной основе привлечены к работе местные проектные организации.

– Мы заключили меморандумы с одной из павлодарских проект­ных организаций и ТОО «Семейгражданпроект». Да, мы не сможем сейчас, пока не открыто финансирование, им за эти проекты заплатить, но в качестве бонуса за ними впоследствии останется авторский надзор, а это дополнительные средства, пусть и не такие большие, – пояснил Болат Абдралиев.

Перед коммунальными службами области также стоит задача по реконструкции и модернизации изношенных водоводов и теп­лотрасс. Как уже было сказано выше, средняя расчетная степень изношенности водопроводных сетей по области составляет 51%. Однако в Семее, Аягозе и Курчатове эти показатели значительно выше: в Семее – 66%, Аягозе – 65%, а в Курчатове и вовсе – 85%.

По словам руководителя управления, в реальности изношенность сетей может быть другой, так как специалисты рассчитывают амортизацию, используя данные по году установки или замене труб. Железо есть железо – рано или поздно, находясь в агрессивной среде, оно приходит в негодность. Поэтому все изношенные сети планируется заменить поэтапно.

Президент страны поручил сокращать показатели изношенности водопроводных сетей в среднем на 15% в год. Для этого Министерством национальной экономики разработана государственная программа «Развитие регионов», которая предусмат­ривает развитие областных цент­ров, моногородов и сельской местности. Но для работы в этом направлении нужны проекты, а таковых в облас­ти Абай практически нет. Есть несколько проектов в ГКП «Семей водоканал», но бюджетная заявка должна включать в себя пять-шесть крупных проектов, а то и более десяти, причем именно по тем сетям, которым нужна реконструкция в первую очередь.

Управлением энергетики и ЖКХ проведен тщательный анализ коммунального хозяйства. В сфере строительства и реконструкции водопроводных сетей выявлено несколько основных проблем, которые необходимо решить. Одна из них – низкое качество проектирования, поскольку проектные организации испытывают нехватку в грамотных, компетентных специалис­тах... Отсюда и некачественные, недоработанные проекты, где практически не отражено реальное положение дел.

Далее по цепочке – подрядчики при исполнении такого проекта сталкиваются с обстоя­тельствами, не предусмотренными разработчиками и, как правило, требующими дополнительных расходов. В итоге местному бюджету приходится снова изыскивать средства.

Недавний пример – строительство водопроводных сетей в Аягозском районе и в самом Аягозе. В проекте на указанных улицах в районном центре был указан мягкий грунт, а когда начались земляные работы, экс­каватор не помог, так как под мягкой почвой оказались скрыты скальные породы. По словам специалистов, здесь за месяц невозможно продвинуться или прорубиться на глубину десяти метров. Другая проблема, с которой все чаще сталкиваются строители и коммунальные службы, – сокращение объема воды в уже пробуренных или действующих скважинах.

Прежде чем бурить скважину и строить водонапорную башню, следует тщательно провести геологоразведочные работы, установить точное местонахож­дение подземных вод и их запасы, которых должно хватить не на пять или 10 лет, а на десятилетия.

Именно так и произошло в селе Кривинка Бескарагайского района, где в один прекрасный день исчезла вода в скважине, пробуренной в 2009 году. Сейчас пробурили новую скважину, вода есть. Но опять же, где гарантия, что живительная влага снова не исчезнет, так как никто никаких геологоразведочных работ, естественно, не проводил.

– Лучше затратить средства на геологоразведку, чем потом заново искать воду, бурить скважины и переделывать сети, на что понадобятся крупные дополнительные средства, – заклю­чил Болат Абдралиев.