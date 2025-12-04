фото автора

В Послании народу Президент страны отметил необходимость развития дорожного строительства, которое играет ключевую роль в увеличении грузоперевозок, особенно по магистральным транзитным коридорам. Во исполнение соответствующего поручения в регионе ведутся сооружение и восстановление автомобильных дорог, выступающих важным фактором повышения качества жизни.

По информации руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мурата Саурикова, в текущем году на ремонт магистралей местного значения и улиц населенных пунктов было выделено 28 млрд тенге. На эти средства строятся 17,7 км уличных дорог и пять мостов, восемь километров дорожного полотна реконструируются, а 438,8 км обновляются в рамках среднего ремонта.

– В целом в рамках 182 дорожных проектов проводятся строительство, реконструкция и ремонт 464,5 километра автострад, – сообщил глава ведомства. – Из выделенных средств 4 миллиарда тенге направлены на текущий ремонт и содержание дорог с целью обеспечения безопасности дорожного движения. Из общего числа проектов 21 является переходящим с 2024-го, остальные 161 – новые. Из них 23 перейдут на следующий год. На сегодняшний день завершены работы по 145 проектам, по 48 – продолжаются.

На уровне области запланированы семь проектов, из которых шесть завершены, а один продолжится в следующем году. Что касается транспортных артерий район­ного значения, то всего осуществляется 17 проектов. 15 из них уже завершены, два – в Жамбылском и Кордайском районах – находятся в стадии реализации.

В части реконструкции и дорожного строительства в настоящее время ведутся работы по 15 объектам, 14 из которых являются переходящими. Работы по 10 из них уже завершены.

– В нынешнем году пре­дусмотрено осуществление 145 проектов по среднему ремонту улиц населенных пунктов. Четыре из них переходят на 2026-й. По остальным работы завершены. Если смотреть в разрезе области, то они касались каждого района и города Тараза, – сообщил Мурат Сауриков.

При этом важным остается вопрос качества дорожно-строительных работ.

– Жители часто подни­мают вопросы, касающиеся дорожно-ремонтных работ, жалуются... Это говорит об отсутствии контроля. Безответственность в данном вопросе непростительна, – подчеркнул во время одного из совещаний аким области Ербол Карашукеев и указал на важность привлечения к ответственности недобросовестных подрядчиков.

Как рассказал руководитель областного профильного управления, качество дорожных работ контролируется филиа­лом Национального центра качества дорожных активов. Для этого с ним заключен договор на сумму 279 млн тенге. Специалистами центра проведено 248 инс­пекционных выездов и отоб­рано 1 079 проб, из которых 222 показали несоответствия.

– Все выявленные недос­татки устраняются в рабочем порядке. По итогам проверок за использование некачест­венных материалов и нарушение условий контрактов подрядчикам начислено 3,7 миллиона тенге неустойки, в отношении одного из них ведется судебный процесс о признании его недобросовестным участником системы госзакупок, – подчеркнул руководитель управления.

Районы также подали иски на признание недобросовестными трех подрядчиков и взыскание с них 1,7 млн тенге штрафных санкций. Одно дело уже завершено, оставшиеся два находятся на рассмотрении.

За качеством работ в Жамбылском районе, через территорию которого проходит 58 км международного автокоридора Западная Европа – Западный Китай, следит также указанный выше областной филиал Нацио­нального цент­ра качества дорожных активов. Между руководством района и проверяющим учреждением дос­тигнута договоренность на сумму 18 млн тенге.

– Согласно плану, в течение года были предусмот­рены: заделка пяти тысяч квад­ратных метров выбоин, установка 264 новых дорожных знаков, монтаж 282 квад­ратных метров искусственных неровностей, нанесение разметок на 164 километрах дорог, создание 18 гектаров минерализованных полос для предотвращения пожаров, выравнивание более 119 километров обочин. Также было запланировано обслуживание светофоров на четырех объектах и установка одного нового светофора на трассе Тараз – НДФЗ. Для обеспечения безопасности установлены ограждения длиной 82 метра, проведена вырубка около шести тысяч сухих деревьев и очистка 1 200 квадратных метров водопропускных труб, – сообщил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района Адилет Алиев.

Подготовка к зимнему содержанию дорог области проведена согласно утверж­денному плану. Завершены все договорные процедуры с подрядными организациями, созданы запасы необходимого объема инертных материа­лов, проведен технический осмотр дорожной техники. Предусмотрена установка временных дорожных знаков, необходимых в холодный период.

По словам Мурата Саурикова, на зимнее содержание дорог местного значения до конца года выделено 385,5 млн тенге. В работах планируется задействовать 21 подрядную организацию и 178 единиц специальной техники.