Поза цапли оказалась надежным индикатором возрастных изменений

Несложный тест на баланс может подсказать, насколько быстро человек стареет, причем точнее некоторых других методик выявления возрастных изменений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-science.ru

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Это показало свежее исследование, в котором медики пронаблюдали за способностью людей старше 50 лет сохранять равновесие на одной ноге и сопоставили ее с другими параметрами нервно-мышечного старения.

Продолжительность жизни в мире увеличивается, но старение, как известно, сопровождается снижением мышечной силы и других характеристик физической формы. Возрастное ухудшение гибкости, координации и прочих показателей физподготовки повышает риск непреднамеренных падений, которые могут вести к тяжелым травмам и преждевременной смерти у пожилых людей.

Вот почему специалисты в области здравоохранения продолжают поиск эффективных методик, позволяющих вовремя заметить возрастную деградацию и вмешаться в процесс. Этой теме посвящено немало научных работ. В одной из них слабую гибкость тела связали с повышенным риском преждевременной смерти.

Другие специалисты установили, что тест на баланс позволяет предсказать продолжительность жизни человека: у добровольцев, которые не смогли простоять на одной ноге 10 секунд, вероятность смерти от любых причин в течение в среднем семи лет оказалась на 84% выше.