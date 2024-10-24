Поза цапли оказалась надежным индикатором возрастных изменений

Lifestyle
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Несложный тест на баланс может подсказать, насколько быстро человек стареет, причем точнее некоторых других методик выявления возрастных изменений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-science.ru

Фото: © Elisabeth Wales, unsplash.com

Это показало свежее исследование, в котором медики пронаблюдали за способностью людей старше 50 лет сохранять равновесие на одной ноге и сопоставили ее с другими параметрами нервно-мышечного старения.

Продолжительность жизни в мире увеличивается, но старение, как известно, сопровождается снижением мышечной силы и других характеристик физической формы. Возрастное ухудшение гибкости, координации и прочих показателей физподготовки повышает риск непреднамеренных падений, которые могут вести к тяжелым травмам и преждевременной смерти у пожилых людей.

Вот почему специалисты в области здравоохранения продолжают поиск эффективных методик, позволяющих вовремя заметить возрастную деградацию и вмешаться в процесс. Этой теме посвящено немало научных работ. В одной из них слабую гибкость тела связали с повышенным риском преждевременной смерти.

Другие специалисты установили, что тест на баланс позволяет предсказать продолжительность жизни человека: у добровольцев, которые не смогли простоять на одной ноге 10 секунд, вероятность смерти от любых причин в течение в среднем семи лет оказалась на 84% выше.

 

#продолжительность жизни #исследование #поза цапли

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