Пожар произошел в 5-этажном доме в Талдыкоргане

Фото: ДЧС области Жетысу

Пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу сообщила о пожаре в многоквартирном жилом доме в Талдыкоргане, передает Kazpravda.kz.

По информации ДЧС, по улице Красина в одной из квартир 5-этажного дома загорелись мебель и вещи на площади 18 кв.м.

Спасатели эвакуировали по лестничному маршу 7 человек, из них 2 детей, и с помощью пожарной автолестницы спасли 3 человека, в том числе одного ребенка. Спасенные и эвакуированные в медицинской помощи не нуждались. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара принимали участие 24 сотрудника и 7 единиц техники ДЧС области, а также вспомогательные службы: Департамент полиции, бригады скорой медицинской помощи.

По предварительной версии, причиной пожара послужило короткое замыкание электрического удлинителя, подключенного в розетку.



