Больше четырех часов тушили пожар в индустриальной зоне Шымкента

Пострадавших и погибших нет

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

В индустриальной зоне Шымкента произошел пожар, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

По данным пресс-службы, 17 августа в 22:10 на территории индустриальной зоны «Ордабасы», внутри склада мыловаренного цеха ТОО «Аль-Абай», загорелось сырье для изготовления мыла. Площадь пожара составила 285 квадратных метров.

Пожар локализовали в 23:02 и полностью потушили в 2:29. Пострадавших и погибших нет.

Причина ЧП и объем материального ущерба выясняются.

Были привлечены 80 сотрудников пожарной службы ДЧС Шымкента, 22 единицы техники, 4 водовоза, 4 сотрудника ТОО «Эко», 5 сотрудников и 2 единицы техники негосударственной противопожарной службы.