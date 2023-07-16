Пожар в Павлодарской области локализовали

Огнеборцы смогли локализовать крупный пожар в природном резервате «Ертіс орманы» в Павлодарской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

Огонь в Щербактинском районе Павлодарской области на территории ГУ ГЛПР «Ертіс орманы» локализован сегодня, 16 июля, в 14:14.

Предварительно площадь пожара составляет 850 га.

Напомним, пожар в селе Сугур Щербактинского района начался вчера, 15 июля.

На месте работают более 100 единиц техники и свыше 300 человек, в том числе 5 вертолетов. За сутки совершено 22 сброса - 66 кубометров воды.

В тушении также задействованы силы и средства ДЧС города Астана, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей.