Пожертвования из четырех мечетей украл карагандинец

Фото: ДП Карагандинской области

Задержан мужчина, который за 3 месяца обокрал несколько сельских мечетей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Карагандинской области.

По данным ДП, первый инцидент произошел в селе Кызылтан района Тереңкөл. Мужчина выкрал 140 тысяч тенге, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает. Во втором случае, взломав металлическую дверь сейфа в мечети села Байконыс, подозреваемый вынес пожертвования на 300 тысяч тенге.

Мужчине удалось обворовать 4 мечети региона.

Полицией установлен подозреваемый. Им оказался 27-летний житель Карагандинской области – приверженец деструктивного религиозного течения. Известно также, что в 2021 году мужчина был приговорен за кражу к трем годам ограничения свободы. В дни совершения преступлений он без уведомления органов пробации выезжал за пределы региона.

«По всем фактам проводятся досудебные расследования по уголовной статье «Кража». В ходе расследования проверяется причастность мужчины и к другим аналогичным преступлениям. Подозреваемый водворен в СИЗО», – сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.