Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В городе Тараз поступил тревожный вызов: в одной из квартир многоэтажного дома требовалась экстренная помощь в открытии двери, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

По словам очевидцев, в помещении находилась пожилая женщина, которая не отвечала на звонки и не открывала дверь.

На место оперативно прибыл спасательный отряд. С помощью трёхколенной лестницы спасатели проникли в квартиру через окно и открыли дверь изнутри.

Женщину обнаружили лежащей на полу. Ей незамедлительно оказали первую помощь и передали бригаде скорой медицинской помощи.

МЧС напоминает: не оставляйте пожилых людей без присмотра.

Аналогичный случай произошел днем ранее. В городе Атбасар на пульт 112 поступил звонок от обеспокоенной внучки, о том что бабушка долгое время не открывает дверь.



Спасатели проникли в квартиру третьего этажа через оконный проем. 84-летняя бабушка находилась в квартире одна и не могла самостоятельно открыть дверь. В медицинской помощи она не нуждалась.