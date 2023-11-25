Пожизненный срок получила кореянка, убившая незнакомку из любопытства

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Вахитов Елдос
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23-летняя Чон Ю-чон получила пожизненный срок. Она нанесла своей жертве более 100 ножевых ранений, передает Kazpravda.kz

Фото: BUSAN POLICE

Суд в Южной Корее приговорил к пожизненному заключению 23-летнюю Чон Ю-чон, поклонницу жанра документальных детективов, совершившую убийство, по ее словам, из любопытства, сообщает Русская служба ВВС.

Убийство произошло в городе Пусан на юго-востоке страны. По данным следствия, подсудимая была одержима идеей убийства.

В мае этого года через приложение для поиска репетиторов по английскому языку она познакомилась с молодой учительницей, договорилась с ней о занятиях на дому и зарезала.

Это жестокое убийство шокировало страну. Прокуроры просили для обвиняемой смертного приговора.

Такая мера наказания в Южной Корее формально не отменена, но не применяется с 1997 года.

Чон Ю-чон была безработной, жила со своим дедушкой и вела очень замкнутый образ жизни.

Обвинение рассказало суду, что на поиск жертвы у нее ушло несколько месяцев. Она написала более чем 50 потенциальным репетиторам, в основном женщинам, спрашивая, занимаются ли они у себя на дому.

В мае, представившись мамой выпускницы школы, которой нужны уроки английского языка, Чун Ю-чун написала 26-летней женщине и узнала ее адрес.

Через несколько дней Чун Ю-чун пришла к учительнице домой, одетая в школьную форму, купленную онлайн, и набросилась на жертву, как только та закрыла входную дверь.

Обвиняемая нанесла своей жертве более 100 ножевых ударов, большую часть по уже мертвому телу.

Имя жертвы полиция не называет.

Затем она расчленила тело и на такси отвезла чемодан в отдаленную лесопарковую зону в северной части города.

Ее арестовали после того, как таксист сообщил в полицию, что его пассажирка везла багаж, из которого сочилась кровь.

Следователи установили, что в течение нескольких месяцев она искала в интернете информацию о способах убийства и о том, как избавиться от тела.

При этом, отмечает полиция, Чон Ю-чон не предприняла никаких мер предосторожности, чтобы не попасть на камеры наблюдения при посещении дома жертвы.

Зачитывая приговор, окружной судья Пусана сказал, что действия подсудимой посеяли в обществе страх, что можно стать жертвой преступления без всяких причин и породили недоверие между людьми.

По ходу следствия Ю-Чон несколько раз меняла показания, но в июне призналась в совершении преступления и просила смягчить ей приговор, заявив, что в то время она страдала от галлюцинаций и других психических расстройств.

Но суд отклонил ее доводы на основании того, что преступление было тщательно спланировано. Кроме того, экспертиза показала высокую степень вменяемости обвиняемой.

В ходе процесса она заявила, что ее интерес к убийству подогревали криминальные шоу и телепрограммы.

#преступление #Южная Корея

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