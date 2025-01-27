Права 75 инвесторов защитила прокуратура Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Астаны решила 39 проблемных ситуаций с инвестициями на сумму 1 трлн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

В результате вмешательства прокуратуры удалось защитить 75 инвесторов, включая 11 иностранных компаний из Китая, Турции, России, Украины, Сингапура и ОАЭ. Прокуроры помогли решать вопросы с земельными участками и строительством заводов и производственных объектов. Например, благодаря протесту прокуратуры с земельного участка было снято незаконное обременение, что позволило инвестору начать строительство завода по производству кормов.

Также прокуроры урегулировали системные проблемы для инвесторов, связанные с регистрацией объектов. 34 инвестора смогли завершить свои проекты без изменений в целевом назначении земельных участков.

С 2024 года был введен «Прокурорский фильтр», который требует согласования всех решений, касающихся инвесторов, включая проверки, административные производства и иски. За этот период прокуратура уже отклонила 79 решений госорганов, которые могли бы негативно повлиять на бизнес.

Для более оперативного реагирования на обращения инвесторов в столице открыт фронт-офис прокуратуры, куда можно обратиться по телефону 8-7172-71-24-67.