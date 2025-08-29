С каждым днем доступность информации и новые возможности задают тренды не только в повседневной жизни, но и в туризме. Авто путешествия остаются одним из наиболее предпочтительных способов познакомиться с миром и обрести новый опыт

Для того чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность в ходе поездки, туристы должны соблюдать ряд требований. Одним из них является оформление международного водительского удостоверения (МВУ). Как, зачем и почему - всё это вы сможете узнать ознакомившись с официальным сайтом International Drivers Association (IDA) - ida.kz

Регламент автопутешествий

Международные права - это приложение к вашему национальному водительскому удостоверению, позволяющее законно управлять автомобилем и пользоваться услугами компаний по аренде транспорта за границей. Вопреки популярному мнению о том, что оформление МВУ- опционально, существует подтверждение обратного. Женевская и Венская конвенции 1949 и 1968 годов обуславливают необходимость получения МВУ для легитимного вождения за пределами страны проживания. Важно помнить: предъявление международных водительских прав имеет силу только в дополнение к национальному водительскому удостоверению. В зависимости от деталей тура оформляются разные пакеты документов. Так можно извлечь максимальную пользу и обезопасить себя во время путешествия.

Где и как оформить международные водительские права

Во избежание штрафов и нежелательных нарушений в стране пребывания, ваш документ обязан быть официально зарегистрирован в Центральной Базе IDA.

Достигнуть этого можно исключительно в том случае, если Вы обращаетесь в организацию с сертифицированной аккредитацией от Международной Федерации Автотуризма (IFA). Единственным представительством на территории Казахстана является IDA

Набор документов включает в себя книжку паспортного типа с переводом вашего НВУ на 11 международных языков. Для получения льгот при взаимодействии с компанией-арендодателем будет необходима ID-карта с более подробной информацией о водителе. А если Вы отправляетесь в страны с лево дорожным движением, будь то Таиланд или Англия, потребуется оформление дополнительного приложения.

В течение какого времени можно оформить международные права?

Для проживающих в городе Алматы, документы можно будет забрать через 1 час после проведения оплаты. Головной офис находится по адресу: ул. Тулебаева 95/1. Также, официальные представительства организации можно найти в АвтоЦОН в Астане, Атырау, Шымкент и Алматы. Если же вы проживаете в другом населенном пункте или являетесь гражданином другой страны, можно указать необходимость доставки. Более того, организация имеет представительство в ОАЭ ida.ae

Позаботьтесь о себе и своем отдыхе

Автотуризм продолжает набирать популярность среди казахстанцев. Получение МВУ — простой шаг, который поможет сосредоточиться на путешествии и почувствовать себя по-настоящему свободным. Достаточно оградить себя от проблем и тогда каждая дорога будет открытием.