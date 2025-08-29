Права без границ: почему каждому автотуристу нужно МВУ от IDA

Авто
173
Анель Житкова

С каждым днем доступность информации и новые возможности задают тренды не только в повседневной жизни, но и в туризме. Авто путешествия остаются одним из наиболее предпочтительных способов познакомиться с миром и обрести новый опыт

Для того чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность в ходе поездки, туристы должны соблюдать ряд требований. Одним из них является оформление международного водительского удостоверения (МВУ). Как, зачем и почему - всё это вы сможете узнать ознакомившись с официальным сайтом International Drivers Association (IDA) - ida.kz

Регламент автопутешествий

Международные права - это приложение к вашему национальному водительскому удостоверению, позволяющее законно управлять автомобилем и пользоваться услугами компаний по аренде транспорта за границей. Вопреки популярному мнению о том, что оформление МВУ- опционально, существует подтверждение обратного. Женевская и Венская конвенции 1949 и 1968 годов обуславливают необходимость получения МВУ для легитимного вождения за пределами страны проживания. Важно помнить: предъявление международных водительских прав имеет силу только в дополнение к национальному водительскому удостоверению. В зависимости от деталей тура оформляются разные пакеты документов. Так можно извлечь максимальную пользу и обезопасить себя во время путешествия.

Где и как оформить международные водительские права

Во избежание штрафов и нежелательных нарушений в стране пребывания, ваш документ обязан быть официально зарегистрирован в Центральной Базе IDA.

Достигнуть этого можно исключительно в том случае, если Вы обращаетесь в организацию с сертифицированной аккредитацией от Международной Федерации Автотуризма (IFA). Единственным представительством на территории Казахстана является IDA

Набор документов включает в себя книжку паспортного типа с переводом вашего НВУ на 11 международных языков. Для получения льгот при взаимодействии с компанией-арендодателем будет необходима ID-карта с более подробной информацией о водителе. А если Вы отправляетесь в страны с лево дорожным движением, будь то Таиланд или Англия, потребуется оформление дополнительного приложения.

В течение какого времени можно оформить международные права?

Для проживающих в городе Алматы, документы можно будет забрать через 1 час после проведения оплаты. Головной офис находится по адресу: ул. Тулебаева 95/1. Также, официальные представительства организации можно найти в АвтоЦОН в Астане, Атырау, Шымкент и Алматы. Если же вы проживаете в другом населенном пункте или являетесь гражданином другой страны, можно указать необходимость доставки. Более того, организация имеет представительство в ОАЭ ida.ae

Позаботьтесь о себе и своем отдыхе

Автотуризм продолжает набирать популярность среди казахстанцев. Получение МВУ — простой шаг, который поможет сосредоточиться на путешествии и почувствовать себя по-настоящему свободным. Достаточно оградить себя от проблем и тогда каждая дорога будет открытием.

#водитель #авто #МВУ #IDA

Популярное

Все
В приоритете цифровая безопасность
Правовое государство – подлинно историческая идея нации
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
«Писатель был бойцом в большом и малом...»
Хранить раритеты – почетная миссия
Каждый шаг на благо людей
Социальные выплаты гарантированы
Вставай рано и здоровайся на казахском
ИИ активно внедряют в школьную программу
Где живут властелины реки
Стандарт студенческой среды ЕНУ
Обучение никогда не заканчивается
Вот и лето прошло
Актогай раскрывает секреты
Музей с шахтерской атмосферой
Спорт и двуязычие дают преимущество
Шел солдат, преград не зная
Шпаргалочки на память
Послание Президента 2024: Принцип «Закон и порядок» как основа справедливого Казахстана
Зачем городу стены, а пожарному – пышные усы?
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Жители Шымкента не спешат платить
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Новую школу построят в Атырау
О чем расскажут старинные карты
Проезд сделали бесплатным
Три древние статуи подняли со дна моря в Египте
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Парк воздушных судов пополнится новыми самолетами в РК
Литературная карта мира
Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости
Комедия «Укради жениха если сможешь»: смех, слезы и казахская душа
Курс на формирование устойчивой гендерной политики
Сильная жара вернется в Казахстан
Индустрия детских товаров ждет поддержки
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья

Читайте также

​​​​​​​«Silkroad Tour» от ROX Motor: после 25 000 км — перв…
Кто может бесплатно ездить по платным дорогам
Пробки могут возникнуть на границе с Россией
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]