Права более 600 работников нарушались в Акмолинской области

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Прокуратурой города Степногорск по результатам анализа в сфере трудового законодательства защищены и восстановлены права работников, сообщает Kazpravda.kz

По информации Генпрокуратуры, местными исполнительными органами города Степногорск в нарушение статьи 23 Трудового кодекса информация о заключении и прекращении с работником трудового договора не вносилась в единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД), вследствие чего нарушены права работников на получение данных из системы.

Основными преимуществами ЕСУТД являются упрощение процесса трудоустройства в связи с отсутствием необходимости сбора бумажных документов и защита от социальных рисков благодаря отображению наличия договора, взносов и отчислений в фонды, а также закреплению обязательств работодателя перед работниками.

Однако установлено, что всего за 2023-2024 годы должностными лицами МИО не внесены сведения по 627 работникам.

По акту надзора выявленные нарушения устранены, тем самым защищены права 627 человек. 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.