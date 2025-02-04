Правила взаимодействия работников МФО с заемщиками разработал финрегулятор

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об изменении порядка взаимодействия работников микрофинансовых организаций с заемщиками сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), передает Kazpravda.kz

АРРФР приняло соответствующее постановление. Документ призван упорядочить взаимодействие работников микрофинансовых организаций (МФО) с должниками. Поправки вводятся в действие с 28 февраля 2025 года.

Отмечается, что сотрудники МФО могут звонить заемщикам не более одного раза в период с 9.00 до 21.00 часов в будний день.

В ходе разговора кредитор должен сообщить заемщику наименование организации, ее местонахождение, назвать свое ФИО и должность. А также структуру задолженности, остаток просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждение, комиссий, неустойки (штрафа, пени), предусмотренных договором; об ответственности и иных обязательствах заемщика, предусмотренных договором и законом о микрофинансовой деятельности.

Постановлением также вводится перечень следующих недобросовестных действий:

- сообщение заемщику, имеющему просроченную задолженность, и (или) его представителю, и (или) третьему лицу недостоверных фамилий, имени, а также сведений о месте работы и (или) должности работника организации, не соответствующих действительности;

- введение заемщика в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;

- распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, с которым осуществляется взаимодействие, либо разглашение сведений, которые могут причинить имущественный вред интересам данного лица;

- взаимодействие с третьим лицом, не связанным обязательствами с организацией в рамках договора, за исключением случаев установления местонахождения и (или) контактных данных заемщика для урегулирования и (или) погашения просроченной задолженности.

Также постановлением предусмотрены другие поправки:

- возможность заемщика-физического лица обратиться в МФО через объекты информатизации при подаче им заявления о внесении изменений в условия договора о предоставлении микрокредита;

- обращение заемщика к микрофинансовому омбудсману при недостижении взаимоприемлемого решения об изменении условий договора о предоставлении микрокредита с микрофинансовой организацией;

- сокращен срок уведомления заемщика организацией о возникшей просрочке и праве заемщика-физического лица обратиться за урегулированием задолженности с 20 до 10 календарных дней.