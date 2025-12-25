Правительство обсудило меры для устойчивого роста экономики

Рассмотрена проводимая работа по обеспечению роста экономики и повышению благосостояния населения в рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета по экономической политике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Участие в заседании приняли председатель Национального Банка Тимур Сулейменов, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев, заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, заместитель руководителя Администрации Президента Ерболат Досаев, руководство министерств финансов, промышленности и строительства, агентств по регулированию и развитию финансового рынка, по стратегическому планированию и реформам и др.

Рост экономики Казахстана по итогам 11 месяцев 2025 года составил 6,4%. Для обеспечения макроэкономической стабильности и увеличения доходов населения реализуется разработанная по поручению Президента РК Программа совместных действий Правительства, Нацбанка и АРРФР по стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы. Проводимые бюджетно-налоговые реформы направлены на модернизацию фискальной политики и комплексное снижение административных барьеров для бизнеса.

Рассмотрены основные внешние и внутренние вызовы 2026 года, представлены тренды в глобальной экономике с прогнозами замедления роста. Члены Совета обсудили дальнейшие меры по обеспечению устойчивого роста экономики, созданию продуктивных рабочих мест и увеличению размера медианной заработной платы. Поддержку доходам населения окажет проводимая работа по импортозамещению с насыщением рынка отечественными товарами, в том числе посредством реализации программы «Заказ на инвестиции». Обозначена важность наращивания конкуренции товаров казахстанского производства за счет повышения их качества и внедрения современных технологий.

На сегодня казахстанская экономика планомерно отходит от сырьевого экспорта с увеличением экспорта готовой продукции на мировые рынки, что в свою очередь свидетельствует о формировании диверсифицированной структуры.

Также внимание уделено расширению доли частных инвестиций в реализации инфраструктурных проектов. Отмечена необходимость увеличения роли банков второго уровня в финансировании реального сектора экономики и ориентирования иностранных инвестиций на крупные проекты с мультипликативным эффектом.

Премьер-министр подчеркнул приоритетность задачи по снижению уровня инфляции. Речь идет о стабильном снижении цен на продовольственные, непродовольственные товары, услуги.

«Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру экономика нашей страны развивается. Согласно структуре, растет обработка, строительство, торговля, транспортная сфера. То есть рост идет сбалансированный. Мы видим нисходящий тренд по инфляции. Всех ориентирую на качественное исполнение поставленной перед нами задачи по снижению инфляции», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам заседания Министерству национальной экономики поручено совместно с Национальным Банком, Агентствами по стратегическому планированию и реформам, по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить мониторинг экономической ситуации и оперативно принимать согласованные действия по нивелированию возможных рисков.

