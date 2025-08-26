Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе заседания Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова по итогам рассмотрения и голосования одобрены прогнозы социально-экономического развития на 2026-2028 годы и до 2035 года, а также проект республиканского бюджета на предстоящий трехлетний период, сообщает Kazpravda.kz

Премьер-министр отметил социальную ориентированность проекта нового бюджета страны на трехлетний период, а также увеличение доли расходов, направленных на стимулирование роста экономики, до 16%.

«Как и поручал Президент, бюджет остается социально ориентированным. При этом, увеличены расходы, направленные на стимулирование роста экономики. По сравнению с текущим годом они увеличатся с порядка 11% (10,9%) до 16% (16,1%) от общих расходов. Это общестрановые инфраструктурные проекты, меры стимулирования и государственной поддержки бизнеса. Данные расходы положительно повлияют на развитие регионов и улучшение качества жизни населения», – акцентировал внимание Олжас Бектенов.

Также он отметил, что проект трехлетнего бюджета сбалансирован и учитывает стратегические инициативы Главы государства.

«Президент поручил обеспечить сбалансированность бюджета, качественное планирование и распределение финансовых средств на республиканском и местном уровнях. Законопроекты (об объемах трансфертов общего характера и республиканском бюджете на 2026-2028 годы) сформированы в соответствии с бюджетными параметрами и являются наиболее оптимальными для обеспечения устойчивости государственных финансов. В целом бюджет сбалансирован, учитывает все стратегические инициативы Главы государства. Объемы трансфертов общего характера обеспечивают равные условия регионам по доступности базовой инфраструктуры с учетом Системы региональных стандартов», – отметил Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что проект республиканского бюджета и трансферты общего характера сформированы с учетом новых Бюджетного и Налогового кодексов.

«Проект республиканского бюджета и трансферты общего характера сформированы с учетом новых Бюджетного и Налогового кодексов. Поручаю всем государственным органам обеспечить достижение заданных параметров социально-экономического развития страны. Важно обеспечить максимально эффективное и своевременное использование бюджетных средств, а также жесткий контроль расходов», – заключил Бектенов.

Перед министерствами финансов и национальной экономики совместно с Аппаратом Правительства поставлена задача обеспечить внесение законопроектов в Парламент до 1 сентября.