Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цифровой штаб под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова работает над оперативной и системной реализацией задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Штабом принят ряд решений, нацеленных на формирование единой цифровой экосистемы, развитие креативных индустрий, поддержку IT-стартапов и вузов.

Государственным органам даны следующие поручения:

-Министерствам финансов, национальной экономики, искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с местными исполнительными органами для укрепления Корпоративного фонда «Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub» как регионального центра инноваций и предпринимательства до 10 ноября 2025 года расширить перечень приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий.

- Государственным органам и их подведомственным организациям в целях формирования удобной и безопасной цифровой среды для граждан запретить разработку отдельных мобильных приложений и обеспечить их внедрение только на платформах eGov и Aitu.

-Утвердить правила распределения вычислительных ресурсов Национального суперкомпьютерного центра Alem.cloud с последующей разработкой соответствующего нормативного правового акта. Министерству науки и высшего образования – обеспечить поддержку вузов в рамках действующих механизмов.

-Решением Цифрового штаба госорганам поручено добавить в перечень приоритетных видов деятельности технопарка IT-стартапов Astana Hub такие популярные направления, как мультимедиа, дизайн и издательство игр, внедрение, сопровождение и модификация программного обеспечения, услуги в сфере киберспорта.

Кроме того, перечень пополнился оказанием услуг нерезидентам РК по аутсорсингу бизнес-процессов с использованием программного обеспечения, а также по обучению английскому языку. Расширение деятельности усилит позиции Astana Hub как центра притяжения глобального технологического сообщества.

В целях формирования удобной и безопасной цифровой среды все государственные мобильные сервисы будут поэтапно объединены в экосистемы eGov и Aitu по принципу SuperApp. Интеграция устранит проблему разрозненности мобильных приложений, ускорит процессы и повысит качество оказания госуслуг населению.

-Утверждение правил распределения вычислительных ресурсов суперкомпьютерного центра Alem.cloud создаст четкий и прозрачный механизм доступа к высокопроизводительным мощностям для стартапов Astana Hub, научных организаций и университетов, госорганов и их подведомственных организаций, а также проектов частного сектора, включая иностранные компании.

Приоритетные направления предоставления мощностей Alem.cloud определяются с учетом задач национального развития искусственного интеллекта и включают такие сферы, как образование, здравоохранение, сельское хозяйство, водоснабжение, госуправление, нефтегазовую отрасль, горно-металлургический комплекс, энергетику, геологоразведку, транспорт и логистику, промышленность, строительство, робототехнику и другие направления.