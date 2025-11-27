Правовая культура формируется через конкретные практики
Тимур Авенов, руководитель РОО «Центр правового просвещения населения»
В последние годы в Казахстане понятие «Закон и порядок» обрело особое весомое значение. Речь идет о формировании устойчивой практики повседневной жизни, основанной на уважении к праву, ясных процедурах и предсказуемых правилах для всех. Государство стремится к тому, чтобы закон воспринимался не как угроза, а как опора. Для этого требуется работа не только государственных органов, но и широкой сети общественных институтов.