Тимур Авенов, руководитель РОО «Центр правового просвещения населения»

В последние годы в Казахстане понятие «Закон и порядок» обрело особое весомое значение. Речь идет о формировании устойчивой практики повседневной жизни, основанной на уважении к праву, ясных процедурах и предсказуемых правилах для всех. Государство стремится к тому, чтобы закон воспринимался не как угроза, а как опора. Для этого требуется работа не только государственных органов, но и широкой сети общественных институтов.

Президент в Послании народу подчеркивает: «Закон и порядок – незыб­лемая опора нашей государственности. Для укоренения этого принципа в общест­ве все профильные органы должны выработать общее видение и общую позицию».

Для практической реализации этого подхода утверждена Концепция по продвижению идеологемы «Закон и порядок» до 2030 года. В ней обозначены цели, задачи, инструменты, ответственные органы и ожидаемые результаты. Отдельное место отводится правовому просвещению, работе с молодежью, профилактике правонарушений, защите уязвимых групп, развитию цифровых сервисов. При этом прямо признается, что госорганы не могут решить эти задачи в одиночку. Необходима системная опора на неправительственный сектор.

НПО обладают тремя важными преимуществами. Первое состоит в умении говорить с людьми понятным языком. Нормативные правовые акты неизбежно написаны сложным юридическим стилем. НПО адаптируют нормы к реальной жизни.

Второе – общественные организации присутствуют там, где госструктурам трудно работать регулярно. Это школьные и студенческие коллективы, дворовые пространства, общежития, сельские клубы, трудовые коллективы, учреждения пробации. Именно в таких местах формируются устойчивые модели поведения, в том числе правовые.

Третье – это возможность давать государству обратную связь. Через НПО становится видно, какие процедуры остаются непонятными, где граждане испытывают затруднения, какие нормы вызывают недоверие. Эта информация позволяет корректировать адмпрактику, дорабатывать инструкции и точечно улучшать правоприменение без громких реформ.

Правовая культура формируется не через общие призывы, а через конкретные практики. К примеру, школьные занятия по цифровой безопасности и правам подростков, встречи с родителями по защите прав ребенка, консультации для граждан старшего возраста, работа с людьми, готовящимися к освобождению из мест лишения свободы, разъяснение трудовых прав, обучение безопасному поведению в Интернете. В совокупности такие практики наполняют идею реальным содержанием.

Международный опыт подтверждает значимость партнерства государства и гражданского общества. В странах
Европы неправительственные организации давно стали частью системы социальных и просветительских услуг. Им предоставляют помещения, грантовую поддержку, налоговые льготы, доступ к муниципальной инфраструктуре.

В США НПО участвуют в общественных слушаниях, обсуждении законопроектов, мониторинге соблюдения прав. Через такие механизмы государство воспринимает их не как конкурентов, а как профессиональных партнеров.

Для Казахстана эта модель особенно актуальна. Страна территориально велика и социально разнообразна. Госструктуры объективно не могут одинаково плотно охватывать все группы населения. Неправительственный сектор позволяет гибко дополнять государственные усилия, обеспечивая адресный и оперативный контакт с обществом.

Региональное общественное объединение «Центр правового просвещения населения», созданное в этом году, является примером такой работы. За короткий период центр прошел обучение в профильных программах для НПО, на XII Гражданском форуме в Астане отмечен премией за лучший видеоролик о реализованном проекте.

Разработаны образовательные модули для школ и колледжей с использованием квестов, ролевых задач и дискуссий. Они ориентированы на формирование у подростков практических навыков: как действовать при конфликте, обращаться в полицию, распознать мошенническую схему в Интернете, защитить свои данные. Для граждан старшего возраста планируются электронные и печатные материалы с крупным шрифтом и пошаговыми инструкциями, а также аудио­формат.

Особое значение имеет работа с осуж­денными. Центром разрабатывается курс, в котором внимание уделяется не обсуждению прошлого, а подготовке к законному поведению после освобождения. Такая работа способствует снижению риска повторных правонарушений и повышает уровень общественной безопасности.

В начале декабря центр совместно с Министерством культуры и информации, столичным акиматом и при поддержке Офиса программ ОБСЕ в Астане организует конкурс одной речи «Полилог-2025» среди студентов, посвященный Дню прав человека.

В следующем году запланирован проект «Школа молодого законодателя». Практика показывает, что многие молодые юристы неплохо знают теорию, но редко получают системное представление о том, как разрабатывается нормативный правовой акт. Программа школы рассчитана на молодых специалистов и охватывает весь цикл работы с проектом закона.

Отдельное направление связано с подготовкой и поддержкой тренеров по популяризации в обществе законопослушного поведения и профилактике правонарушений. Такие тренеры будут сочетать юридическую компетенцию с методическими и коммуникативными навыками, проводить занятия на местах и участвовать в создании качественных просветительских материалов.

Все эти планы упираются в вопрос инфраструктуры. НПО может обладать компетенциями, методиками и поддерж­кой партнеров, но без стабильного помещения и технической базы не просто реализовывать длительные программы. Необходимы аудитории для занятий, комната для консультаций, пространство для съемки видеоматериа­лов. Для государства предоставление такой инфраструктуры не является благотворительностью. Это логичное продолжение концепции, которая ориентирована на укрепление правопорядка через просвещение.

Сегодня уже видно, что акимат города Астаны, профильные министерства и международные организации проявляют готовность поддерживать подобные инициативы. Важно, чтобы эта поддержка приобрела системный характер. Нужны понятные процедуры доступа НПО к государственным площадкам, типовой формат соглашений о сотрудничестве, гибкие конкурсные механизмы для проектов, основанных на методиках и обучении.

Отдельного внимания требует вопрос соблюдения этических и правовых стандартов. Все материалы, которые выпускаются от имени НПО, должны проходить юридическую проверку. Недопустимо использование языка, который стигматизирует отдельные группы, усиливает негативные стереотипы или нарушает тайну личной жизни. Важна аккуратная работа с персональными данными и прозрачные правила их хранения. Только при соблюдении таких требований можно формировать доверие граждан к праворазъяснительным инициативам.

В конечном счете успех идеологемы «Закон и порядок» будет зависеть от согласованной работы государства, гражданского общества, образовательных учреждений и медиа. Государство определяет стратегию и обеспечивает институциональные условия. НПО формируют содержание, доводят право до конкретного человека и дают государству обратную связь. Образовательные организации создают системную основу для обучения, а СМИ обеспечивают широкий охват.

