Постановку приурочили к 120-летию корифеев классического искусства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

22 мая 2025 года Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая представил оперу «Кыз Жибек», посвященную 120-летию Евгения Брусиловского, Канабека Байсеитова, Курманбека Джандарбекова - корифеев, стоящих у истоков классического искусства Казахстана, чьи имена вписаны золотыми буквами в летопись национального музыкального искусства и театра.

Перед началом представления зрителям продемонстрировали уникальные кадры исторической хроники первого и тысячного по счету спектакля «Кыз Жибек». Зал театра наполнился голосами его основателей, а затем и тех, кто спустя 90 лет продолжает бережно хранить традиции, заложенные корифеями.

В ведомстве отметили, что премьера первой казахской оперы «Кыз Жибек» состоялась 7 ноября 1934 года. Активное участие ее в создании приняли исполнители главных партий – Куляш Байсеитова, Курманбек Джандарбеков и Канабек Байсеитов.

Они не только участвовали в постановке спектакля, но и помогали Брусиловскому освоить казахскую музыку, способствовали подбору музыкального материала, который лег в основу оперы.

Музыка оперы целиком построена на фольклорном материале. В нее вошли более пятидесяти кюев и песен, являющие в себе лучшие образцы народной музыки и поэзии.

Постановка собрала аншлаг. Почетное место среди зрителей заняли родственники юбиляров. Волшебный вечер, где пересеклись история и современность национального оперного искусства, завершился бурными и продолжительными овациями.