Праздничный показ оперы «Кыз Жибек» прошел в Алматы

Культура
23
Дана Аменова
корреспондент

Постановку приурочили к 120-летию корифеев классического искусства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры 

Фото: Минкультуры

22 мая 2025 года Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая представил оперу «Кыз Жибек», посвященную 120-летию Евгения Брусиловского, Канабека Байсеитова, Курманбека Джандарбекова - корифеев, стоящих у истоков классического искусства Казахстана, чьи имена вписаны золотыми буквами в летопись национального музыкального искусства и театра.

Перед началом представления зрителям продемонстрировали уникальные кадры исторической хроники первого и тысячного по счету спектакля «Кыз Жибек». Зал театра наполнился голосами его основателей, а затем и тех, кто спустя 90 лет продолжает бережно хранить традиции, заложенные корифеями.

В ведомстве отметили, что премьера первой казахской оперы «Кыз Жибек» состоялась 7 ноября 1934 года. Активное участие ее в создании приняли исполнители главных партий – Куляш Байсеитова, Курманбек Джандарбеков и Канабек Байсеитов.

Они не только участвовали в постановке спектакля, но и помогали Брусиловскому освоить казахскую музыку, способствовали подбору музыкального материала, который лег в основу оперы.

Музыка оперы целиком построена на фольклорном материале. В нее вошли более пятидесяти кюев и песен, являющие в себе лучшие образцы народной музыки и поэзии.

Постановка собрала аншлаг. Почетное место среди зрителей заняли родственники юбиляров. Волшебный вечер, где пересеклись история и современность национального оперного искусства, завершился бурными и продолжительными овациями.

#Минкультуры #Алматы #опера #«Кыз Жибек»

Популярное

Все
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
В Пекине звучал кюй «Әлқисса»
Шквал стрел и дыхание гор
Комедия со слезами на глазах
Тогда «Динамо», сегодня – «Кайрат»
Три шедевра Ролана Пети на сцене «Астана Опера»
За плечами Толкын Дуланбаевой 35 лет работы в школе
Расцветет все вокруг
Казахский учить, как Лего собирать
Талант идею превращает в магию
Куда хочу – туда лечу!
Бабочки, которые приносят удачу
Ребятишки из социально уязвимых семей получили подарки
Ценитель древностей
Это гордое слово – Учитель
Равные возможности и современные технологии
В предвкушении
Разработана «дорожная карта» аграрных проектов
Три счастливых месяца в году
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Если вы подверглись цифровой атаке...
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Началась вторая фаза сохранения Северного Арала
Актуально и сто лет спустя
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Актау проложили 1,5 км новых магистральных инженерных сетей
Три крупных спортивных объекта Атырау вернули в госсобственность
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Мединский сообщил, что Киев запросил переговоры между Зеленским и Путиным
«Мы кочуем навстречу себе, Узнаваясь в другом…»
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
В США начали процесс снятия санкций с Сирии
Начато возведение крупного металлургического завода
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Семья – духовный код нации
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Трижды обманувший смерть
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Жару сменят дожди в Казахстане

Читайте также

В Пекине звучал кюй «Әлқисса»
На фестиваль театров кукол в Казахстан приехали профессиона…
Лучших работников культуры и искусства наградили в Жамбылск…
Аида Балаева поздравила деятелей культуры с профессиональны…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]