Пределы отклонения от курса наличной валюты установит Нацбанк

Предлагаемые изменения направлены, прежде всего, на снижение спекулятивных действий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об установлении спреда между курсом покупки и курсом продажи наличной иностранной валюты сообщили в главном банке страны, передает Kazpravda.kz

Нацбанк разрабатывает проект постановления об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты».

«Согласно проекту, предлагается установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара США – 7 тенге, евро – 10 тенге. Предлагаемые изменения направлены, прежде всего, на снижение спекулятивных действий на валютном рынке, а также на покрытие рисков участников финансового рынка», - отметили в Нацбанке.

Эти ограничения не коснутся обменных операций, проводимых в безналичной форме.

С полным текстом проекта постановления можно ознакомиться на официальном сайте Национального Банка.

Ранее замглавы Нацбанка отмечала, что динамика российского рубля в текущих реалиях не должна являться ориентиром для участников рынка.