Предприниматели СКО просят перенести запуск Национального каталога товаров

Ситуация
91
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Этот каталог пугает бизнес

Фото Палаты предпринимателей СКО

Запуск Национального каталога товаров (НКТ), намеченный на 1 января 2026 года, вызывает серьезные опасения у североказахстанского бизнеса. На встрече с депутатами Мажилиса предприниматели СКО заявили, что сроки нереальны, система не готова, технические проблемы множатся, а риски для микробизнеса — критические, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Согласно планам, с 2026 года НКТ должен стать обязательным для всех субъектов бизнеса, занимающихся производством, импортом, хранением, оптовой и розничной реализацией товаров. Это предполагает обязательные регистрацию всех товаров в НКТ, отражение идентификационного кода товара из каталога в электронных счетах-фактурах, сопроводительных накладных на товары (СНТ) и чеках контрольно-кассовых машин (ККМ). Для розничной и оптовой торговли продажа товаров возможна только при наличии сведений о них в НКТ.

Расширенное заседание Регионального совета Палаты предпринимателей СКО стало, по сути, экстренным обсуждением будущего Национального каталога товаров. Бизнес просит не просто пересмотреть сроки, а остановить необоснованно быстрый запуск, который может парализовать работу торговых точек.

Так, например, владелица магазина «Алтын» Наталья Амирханова описала ситуацию максимально жестко:

- У мелкого бизнеса нет ресурсов, нет специалистов и нет времени. Подготовка данных, обучение сотрудников, проблемы интеграции — все это делает введение НКТ в 2026 году невозможным. Риск закрытия предприятий — реальный.

По ее словам, у центров технического обслуживания до сих пор нет прошивок для «железных» касс, программы для подключения ККМ не разработаны, даже крупные сети сталкиваются с системными сбоями, внедрение требует компетенций, которыми микробизнес просто не обладает.

Амирханова предложила перенести обязательное внедрение НКТ до 1 января 2027 года.

Вице-министр торговли и интеграции Асет Нусупов попытался снять напряжение:

- Мы никого не будем наказывать. Сейчас формируем единую базу, до этого было много несогласованных систем. Каталог нужен, чтобы устранить ошибки.

Он также сообщил, что внедрение НКТ бесплатное, что все данные предприниматели вводить не будут — эти функции возьмут на себя ведомства, а проблемы с интеграцией ККМ решаются.

Депутат Мажилиса от партии «Ауыл» Анас Баккожаев поддержал НКТ, указав на его стратегическую роль:

- Речь не о наказании, а о корректной статистике. Через каталоги будут формироваться реальные данные о ценах для госзакупок. Это сэкономит бюджет.

Но предприниматели парировали: система должна работать, а пока она едва функционирует.

Особенно эмоционально выступила председатель совета машиностроения СКО, директор ТОО «ЗМО» Елена Балярихина:

- Для одной заявки требуется неделя. Она висит 10 дней. У меня 1 500 товаров — времени до января не хватит даже при круглосуточной работе!

Она также отметила, что вебинары носят «чисто теоретический» характер, что нет точных требований к видеокамерам, IP, оборудованию, что НКТ напрямую связан с Реестром отечественных товаропроизводителей, а без попадания в реестр предприятие не сможет участвовать в тендерах уже в январе.

Депутаты Мажилиса пообещали обсудить проблемные вопросы внедрения НКТ с профильными ведомствами и подготовить предложения по корректировке сроков.

 

#товары #жалобы #предприниматели #каталог

