Предприятие по производству водосберегающего оборудования введено в строй в Таразе

Представительство китайской компании ТОО «Kaz Каспий Гид­ро Сельхоз Технология» имеет большой опыт в выпуске оборудования для сельского хозяйства. У структуры есть все возможности для того, чтобы выпускать основные виды продукции для водосберегающего орошения. Это и стандартные трубы, и ленты для капельного орошения.

фото Агадила Рысмахана

Стоимость инновационного проекта составила 2,8 млрд тенге. В настоящее время на новом предприятии производят все необходимое для использования капельного орошения. Планируется, что объем оборудования, выпускаемого за год, позволит экономно выращивать сельскохозяйственные культуры на площади до 20 тыс. га. В настоящее время на постоянные рабочие места здесь трудоустроены 30 человек. Планируется, что с выходом на полную мощность количество штатного персонала удвоится.

Глава компании Фу Бин сообщил, что реализация проекта началась в прошлом году. Производство состоит из четырех линий по изготовлению труб из смолы поливинилхлорида ПВХ-У⁄ПВХ-М. На них ежедневно перерабатывается до 30 тонн сырья. Помимо этого, две линии задействованы на выпуске капельной ленты, получаемой из полиэтиленовой смолы. Это порядка 600 тыс. м в сутки.

Одна из главных характеристик труб и лент – долговечность. Срок службы доходит до 40 лет. Вся пластиковая продукция, выпускаемая методом экструзии, отличается высокой механической прочностью, химической и коррозийной стойкостью, а также физиологической безвредностью. Примечательно, что подобные технологии уже много лет успешно используются в Израиле, Великобритании, Нидерландах, Португалии, США, Австралии, Японии, Китае, странах Южной Африки и во Франции.

– Во время рабочей поездки в регион, – сказал в интервью Фу Бин, – мне довелось переговорить с заместителем акима области Абулхаиром Тамабеком и председателем правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз» Бериком Манасовым. Встреча позволила наладить тесные деловые связи и запустить завод.

Директор предприятия заметил, что в регионе пока немногие полеводы используют водосберегающие технологии, но эта ситуация, уверен он, со временем изменится. Поэтому продукция предприятия будет еще долгое время востребована на внутреннем рынке. Более того, в перспективе намечено наладить поставки в другие государства.

В своем выступлении на расширенном заседании Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что «…дефицит водных ресурсов обостряется не только в Казахстане, но и в Центральной Азии в целом. Поэтому остро стоит вопрос применения водосберегающих технологий». Глава государства также упомянул соседний Китай, который обладает большим потенциалом в данной сфере. В этом контексте запуск завода систем капельного орошения видится весьма своевременным.

Примечательно, что новое предприятие уже сегодня готово к предстоящему вегетационному периоду. Жамбылским фермерам предоставят все, что нужно для орошения сельскохозяйственных угодий площадью до 6 тыс. га. Плюс к этому компания предлагает крестьянским хозяйствам оборудование для бурения водяных скважин.

Аким области Ербол Карашукеев, ознакомившись с новым производством, подчеркнул, что благодаря всесторонней поддержке Главы государства в республике предпринимаются системные шаги, направленные на улучшение условий работы инвесторов, и открытие завода – яркое тому подтверждение.

– Производство систем капельного орошения – важный и нужный шаг для развития аграрного сектора и экономики области в целом, – отметил глава региона.

Ербол Карашукеев уверен, что внедрение водосберегающих технологий орошения позволит снизить водозатраты и повысить урожайность. Аким области заверил, что предприятию будет оказана вся необходимая поддержка, указал на важность правильного соотношения цены и качества, а также акцентировал внимание на вопросах привлечения к работе местных жителей.

Он также рассказал, что в ходе рабочей поездки в Китай имел возможность ознакомиться с производством крупных тепловых труб и предложил компании-инвестору рассмотреть возможность организации аналогичного производства в регионе. Фу Бин сообщил, что данный вопрос включен в планы предприятия.

На сегодняшний день в области площадь орошаемых земель составляет 181,8 тыс. га, из них 127,3 тыс. га, или 70,9%, орошаются наземным методом. Системы дождевания используются на площади 28,5 тыс. га, капельного орошения – на 11,5 тыс. га.

В прошлом году внедрены водосберегающие технологии на площади 15,2 тыс. га. В предстоящем сезоне планируется добавить к ним еще 10 тыс. га, благодаря чему общий показатель по площади орошаемых земель в области будет доведен до 64,5 тыс. га.