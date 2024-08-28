Распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента подписал Кошанов

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 2 сентября 2024 года в 11.00 часов в городе Астане», – говорится в тексте распоряжения.