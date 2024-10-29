Председатель Мажилиса принял участие в торжественном приеме ко Дню Турецкой Республики

Международное сотрудничество , Мажилис
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Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов по поручению главы государства принял участие в торжественном приеме, посвящённом 101-й годовщине со дня основания Турецкой Республики и поздравил народ братской страны с этим праздником, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Мажилис

В своём выступлении председатель Мажилиса отметил, что Турция первой признала независимость нашей страны, и казахстанцы помнят и высоко ценят это.

– В прошлом году мы отмечали с вами столетие братской для нас турецкой страны. В текущем году эта добрая традиция продолжается, – подчеркнул Ерлан Кошанов.

В этом году исполняется 30 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя государствами.

– Корни нашей дружбы уходят ещё глубже. Об этом свидетельствуют наша многовековая общая история и культурно-духовная близость. Двусторонние отношения - путь, заложенный нашими предками, с каждым годом укрепляются и расширяются. В настоящее время взаимодействие между Казахстаном и Турцией достигло уровня расширенного стратегического партнёрства. Прочной основой для этого служит незыблемая дружба между лидерами наших стран Касым-Жомартом Токаевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом. У казахстанско-турецких отношений большое будущее, – сказал председатель Мажилиса.

Ерлан Кошанов обратил внимание, что свою значимую лепту в динамичное развитие стратегического партнёрства между двумя странами вносит казахстанско-турецкое межпарламентское сотрудничество. Этому способствовал, в том числе, официальный визит в Казахстан председателя Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша в мае этого года.

Спикер Мажилиса отметил, что законодательные органы двух стран принимают непосредственное участие в активной реализации договорённостей глав двух государств.

Кроме того, в 2024 году исполняется 15 лет Организации тюркских государств. Председатель Мажилиса также поздравил братские народы с этой знаменательной датой, пожелав всем благополучия и процветания.

#мажилис #Турция

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