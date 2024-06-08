Представитель Казахстана впервые избран в Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

Международное сотрудничество
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Ранее ни одна из центральноазиатских стран не была представлена в данном важном органе, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

В рамках 23-го совещания государств-участников конвенции Организации Объединенных Наций по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин состоялись выборы членов комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) на 2025-2028 годы в штаб-квартире ООН, сообщили в МИД РК.

Впервые кандидат от Казахстана – известный казахстанский дипломат Мадина Джарбусынова была избрана в состав CEDAW. Это является знаменательным историческим событием, поскольку ранее ни одна из центральноазиатских стран не была представлена в данном важном органе ООН.

Среди стран Центральной Азии Казахстан является лидером по прогрессу в области гендерного равенства. Казахстан улучшил позиции и поднялся на 18 строчек, заняв 62-ое место в Глобальном индексе гендерного разрыва за 2023 год, который был разработан для оценки гендерного равенства среди 146 стран.

Наряду с Казахстаном на 11 мест в CEDAW претендовали представители 20 государств – Оман, Швейцария, Ливан, Нидерланды, Гватемала, Андорра, Австралия, Непал, Грузия, Чили, Барбадос, КНР, Зимбабве, Бурунди, Камерун, Мозамбик, Северная Македония, Уругвай, Великобритания и Того.

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) является органом независимых экспертов, наблюдающих за выполнением своих обязательств государствами-участниками конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. В состав комитета входят 23 эксперта по правам женщин из разных стран мира.

Казахстан присоединился к данному международному документу в 1998 году.

#ООН #гендерное равенство #права женщин #Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин #Мадина Джарбусынова

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