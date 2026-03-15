Представители Организации тюркских государств (ОТГ) приняли участие в республиканском референдуме по принятию новой Конституции в качестве наблюдателей

Фото: t.me/ortcom_kz

Заместитель генерального секретаря организации Омер Коджаман выступил на брифинге на площадке СЦК в рамках онлайн-марафона «Референдум – 2026» и поделился своим мнением о ходе голосования, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Мы наблюдали за ходом референдума в Астане. В целом, в процессе наблюдения мы убедились, что референдум проходит в соответствии с международными стандартами и на очень высоком уровне», – отметил спикер.

Он также подчеркнул, что во время наблюдения заметил особую заинтересованность граждан в участии в голосовании.

«Это очень важный документ для Казахстана. В системе государственного управления страны происходят большие изменения. Название Парламента меняется – он будет называться «Құрылтай». Вводится должность Вице-президента. Мы также убедились, что голосование проходит в полном соответствии с законодательством Казахстана и международными стандартами», – сказал О. Коджаман.

Кроме того, заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман на пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям назвал Казахстан одним из сильных тюркоязычных государств.