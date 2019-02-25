Представлен первый в мире смартфон с пятью камерами

Финская компания HMD Global представила четыре новых смартфона, передает Rbc.ru
со ссылкой на сайт компании.
Главной новинкой в компании называют модель Nokia 9 PureView "с первой в мире матрицей из пяти камер с оптикой ZEISS". Объективы расположены в тыловой части смартфона. Подобное решение, как считают в компании, позволит передать "технологию компьютерной визуализации следующего поколения в руки любителей фотографии".
"Каждый снимок, сделанный с помощью Nokia 9 PureView, [будет] представлен в формате HDR. Пять камер одновременно захватывают изображение и объединяют его в одну 12-мегапиксельную фотографию", – отмечают в компании.
По данным СМИ, смартфон получил pOLED-экран с диагональю 5,9 дюйма и разрешением QHD+. Он оснащен процессором Snapdragon 845, аккумулятором на 3200 мАч, внутриэкранным сканером отпечатка и защитой от воды и пыли по стандарту IP67. В нем есть поддержка беспроводной зарядки, но нет разъема для наушников. Стоимость девайса составит 599 евро.