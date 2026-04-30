Предстоящий визит Владимира Путина в Казахстан обсудили в Акорде

Глава государства принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Приветствуя главу внешнеполитического ведомства России, Касым-Жомарт Токаев отметил поступательное развитие казахско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества. Президент подчеркнул важность практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также дальнейшего укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Особое внимание в ходе встречи было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту Президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан, запланированному на конец мая текущего года. Глава государства отметил, что в Астане придают серьезное значение данному событию.

– Рассматриваем этот визит как центральное мероприятие двусторонней повестки текущего года. Уверен, он станет важным этапом в углублении союзнических отношений наших стран, – сказал Президент.

Сергей Лавров проинформировал Главу государства о ходе подготовки визита и отметил, что все ключевые вопросы многопланового сотрудничества Казахстана и России обстоятельно прорабатываются на уровне правительств и внешнеполитических ведомств двух стран. Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. 

