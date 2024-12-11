Предупреждать, а не устранять

Цифровизация
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Анастасия Михайлова

В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Министерстве экологии и природных ресурсов утверждена карта цифровой трансформации отрасли. Ее реализация подразумевает внедрение в течение ближайших пяти лет искусственного интеллекта, «больших» данных, так называемого «компьютерного зрения», а также использование спутниковых технологий и многое другое. Об этом во время брифинга в СЦК сообщил вице-министр ведомства Нурлан Курмалаев.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По словам спикера, данные технологии уже используются при мониторинге выбросов загрязняющих веществ, раннем обнаружении лесных пожаров, мониторинге стихийных свалок из космоса и так далее.

– Наряду с цифровизацией в профильном ведомстве ведется работа по ­автоматизации и контролю государственных услуг для населения. Из 30 услуг, находящихся в ­реестре министерства, 29 оказываются в электронной форме, а одна – в бумажной. За 11 месяцев 2024 года было оказано более 34 тысяч услуг, 96% из которых – в онлайн-формате, – привел цифры вице-министр экологии и природных ресурсов.

Далее он подробно остановился на внедренных и реализуемых проектах. В частности, рассказал о Национальном банке данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. Это многофункцио­нальная платформа, которая по принципу «одного окна» обеспечивает доступ ко всей инфраструктуре экологического фонда, а также улучшает взаимодействие между государством, природопользователями и общественностью.

– Уже сегодня на 60% всех предприятий страны установлены специализированные датчики, которые улавливают концентрацию загрязняющих веществ и каждые 20 минут передают сведения в банк данных. Еще 20% промышленных объектов находятся на стадии подключения к системе, которая не просто собирает данные, но и анализирует их. В случае увеличения лимита предприя­тием всем уполномоченным органам направляется уведомление об этом факте, – сказал спикер.

Объединение всех сведений путем цифровизации создает условия для анализа и прогноза экологических рисков. Проще говоря, благодаря совре­менным технологиям удается предупреж­дать негативные последствия, а не устранять уже имеющиеся факты.

– Еще один проект – tabigat.gov.kz. Это геоинформационная платформа, предоставляющая информацию об экологической ситуации и состоянии природных ресурсов с привязкой к гео­графической локации объектов. Для удобства населения все сведения доступны в Яндекс-карте, посредством которой туристы могут заранее ознакомиться с данными и запланировать маршруты, – добавил Нурлан Курмалаев.

Благодаря мониторингу из космоса в республике в текущем году выявлено 4 896 несанкционированных свалок. Для исключения человеческого фактора и эффективного обследования при ликвидировании нежелательных скоплений мусора проводится двойной облет объектов, применяется искусственный интеллект для автоматической идентификации и формирования рейтинга регионов.

Также во время брифинга было отмечено, что выдача лесорубочного и лесного билета с этого года проводится в электронном формате.

#цифровизация #экология #брифинг #СЦК

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