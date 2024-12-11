Предупреждать, а не устранять
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Анастасия Михайлова
В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Министерстве экологии и природных ресурсов утверждена карта цифровой трансформации отрасли. Ее реализация подразумевает внедрение в течение ближайших пяти лет искусственного интеллекта, «больших» данных, так называемого «компьютерного зрения», а также использование спутниковых технологий и многое другое. Об этом во время брифинга в СЦК сообщил вице-министр ведомства Нурлан Курмалаев.