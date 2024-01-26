Премьер-министр прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой

В пресс-службе правительства сообщили о прибытии премьер-министра Алихана Смаилова в Костанайскую область с рабочей поездкой, передает Kazpravda.kz .

Фото: kostanay.asia

В регионе глава Кабмина ознакомится с ходом реализации проекта по повышению доходов сельчан «Ауыл аманаты» и проведет встречу с креативной молодежью.

Кроме того, Алихан Смаилов посетит ряд производственных предприятий в сферах машиностроения и агропромышленного комплекса.

По итогам премьер проведет совещание по актуальным вопросам развития области, добавили в пресс-службе.