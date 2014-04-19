Премьер-Министру

Между тем Австралия является одним из крупнейших поставщиков говядины в Казахстан, объем поставок которой, по имеющимся данным, в 2013 году составил порядка 3,5 тыс. тонн.

В связи с вышеизложенным прошу предоставить информацию о том, какой государственный орган должен осуществлять контроль качества продуктов убоя и мясной продукции, а также о принимаемых уполномоченным органом мерах по обеспечению соблюдения требований безопасности к продуктам убоя и мясной продукции, ввозимой на территорию Казахстана. Просим предоставить перечень аккредитованных и аттестованных в Казахстане лабораторий, способных выявлять остатки опасных и запрещенных ветеринарных препаратов, лекарственных средств, стимуляторов роста животных, в т. ч. гормона тренболон в составе импортируемого мяса. Кроме того, просим предоставить информацию о выявленных нарушениях требований технических регламентов Таможенного союза при ввозе на территорию Казахстана мяса за 2013 год, в том числе говядины из Австралии, и принятых мерах по недопущению его дальнейшей реализации.

Из депутатского запроса Светланы РОМАНОВСКОЙ

Каков КПД СЭЗ?

Известно, что специальные экономические зоны создаются в целях ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, привлечения инвестиций, новых технологий в отрасли экономики и регионы, а также повышения занятости населения.

В Казахстане создано 10 специальных экономических зон. Действует Программа по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и стимулированию экспорта в РК на 2010–2014 годы. Однако по итогам проведенного в конце 2012 года Счетным комитетом РК контроля эффективности реализации программы установлено, что деятельность отдельных СЭЗ не способствует должным образом развитию отраслей экономики и социально-экономическому положению регионов.

Доля участников, осуществляющих фактическую деятельность на территориях СЭЗ, по отношению к числу зарегистрированных составляет в большинстве СЭЗ всего лишь около 10%. Также отмечается низкий уровень налоговых поступлений в бюджет регионов от деятельности СЭЗ, снижение объемов инвестиций и количества создаваемых рабочих мест, незначительное количество реализуемых проектов, а также отсутствие эффективного взаимодействия администрации СЭЗ и местных исполнительных органов в части оказания качественной поддержки инвесторов.

Кроме того, в октябре прошлого года Глава государства подверг жесткой критике развитие отечественных СЭЗ и поручил Правительству ликвидировать неэффективно работающие СЭЗ.

В целях формирования предложений по дальнейшему функционированию СЭЗ МИНТ РК была привлечена сингапурская государственная компания JURONG. В ходе ее работы были осуществлены анализ индустриальной направленности СЭЗ, процедур и порядка функционирования СЭЗ, обзор финансирования и бизнес-планирования, а также ревизия действующего законодательства Казахстана, регулирующего деятельность СЭЗ.

В связи с вышеизложенным просим ответить, какие законодательные барьеры, сдерживающие развитие СЭЗ, в ходе проведенного анализа были определены? Также каков вклад каждой отдельной СЭЗ в развитие соответствующих отраслей экономики и регионов на сегодня, в частности, сколько рабочих мест было создано, каков объем привлеченных инвестиций и количество реализуемых проектов?

Из депутатского запроса Турсунбека ОМУРЗАКОВА

Зачем нам заморские авто?

Согласно Программе по развитию машиностроения на 2010–2014 годы, одной из основных задач является эффективное использование возможностей внутреннего рынка.

В последние годы казахстанские автопроизводители демонстрируют успешные показатели: в 2013 году в Казахстане было реализовано 165 710 новых автомобилей, из которых 12 046 приходится на коммерческую технику, что практически вдвое больше результатов продаж 2012 года. На 2014 год запланирована продажа уже порядка 200 тыс. автомобилей.

Все больше машин продаются через официальных дилеров. Наметились сдвиги по поставкам казахстанских машин на экспорт. Так, в 2013 году 318 единиц коммерческой техники было отправлено в Беларусь, а в Российскую Федерацию в качестве пробной партии отгружено 96 машин.

Одним из направлений автомобилестроения является производство автобусов. Так, в 2007 году был открыт завод по производству автобусов Daewoo на производственных площадях ТОО «СемАЗ» в Семее Восточно-Казахстанской области. Создание данного предприятия позволило привлечь в экономику нашей республики зарубежные инвестиции на сумму 2,5 млн. долларов США.

Вместе с тем отечественный производитель нуждается в поддержке, о чем неоднократно заявлял Глава государства. В 2012 году Президент страны неоднократно выражал недовольство тем, что для министерств и ведомств закупаются автомобили зарубежного производства. Выступая на заседании Совета национальных инвесторов 11 апреля текущего года, Президент повторно акцентировал внимание на необходимости поддержки экономики страны путем закупок автотранспорта, произведенного в Казахстане.

В связи с этим просим сообщить о мерах, принимаемых Правительством, относительно реализации поручения Главы государства по поддержке отечественного производителя путем закупок автотранспорта казахстанского производства.

Из депутатского запроса Нурлана ЖАЗЫЛБЕКОВА