Премьер: Очень важно экономно расходовать воду

Правительство , Водное хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В ходе заседания правительства Олжас Бектенов особое внимание обратил на подготовку к будущему вегетационному периоду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Важная роль в этом вопросе отводится министерствам сельского хозяйства и водных ресурсов. Премьер-министр поручил их руководителям обеспечить четкую координацию действий в предоставлении регионам необходимого объема воды. Для этого необходимо провести работу по наполнению водохранилищ и снижению потерь воды в ирригационный период.

Кроме того, руководству МСХ и водных ресурсов поручено разграничить свои функции в части увеличения площадей орошаемых земель, субсидирования стоимости услуг по подаче воды аграриям и расходов при инвестировании в водосберегающие технологии. 

Премьер-министр отметил, что вегетационный период в этом году прошел без дефицита водных ресурсов. В тоже время подчеркнута важность использования водосберегающих технологий. Особенно для южных регионов Казахстана, где этот вопрос стоит особо.

«Глава государства в своем Послании народу подчеркивал важность использования водосберегающих технологий во всех сферах экономики, особенно в сельском хозяйстве. Наша страна не обладает большими водными ресурсами. Очень важно экономно расходовать воду, стимулировать в этом вопросе не только население, но и в первую очередь бизнес. Поэтому немаловажным является достижение регионами индикаторов по увеличению площадей с применением водосберегающих технологий», — подчеркнул Олжас Бектенов. 

Положительные результаты отмечены в Кызылординской области, где был перевыполнен план по применению водосберегающих технологий. Регион традиционно считается самым водопотребляемым. В текущем году в области сумели повысить эффективность полива, что позволило сэкономить значительные объемы воды.

Олжас Бектенов поручил использовать данную практику в других регионах страны. Также необходимо усилить сотрудничество с соседними государствами для качественного проведения переговоров по вододелению в вегетационный период.

#премьер #водохранилища

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